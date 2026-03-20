A días del último aumento, YPF incrementó nuevamente los combustibles en Junín

YPF volvió a aumentar nuevamente los valores por litro en las estaciones de la ciudad quedaron establecidos de la siguiente manera: Nafta Súper pasó de $1.860 a $ 1.902, , la Infinia (Premium): de $2.026 a $. 2.078, la Infinia Diesel: de $2.093 a $2.144 y Diesel 500: de $2.042 pasó a $ 2,063

Las estaciones de servicio YPF de Junín exhiben sus pizarras actualizadas. El incremento se da luego de haberse actualizado días pasados.

Tras el último movimiento de precios, los valores por litro en las estaciones de la ciudad quedaron establecidos de la siguiente manera:

Nafta Súper: $1.902

$1.902 Infinia (Premium): $2.078

$2.078 Infinia Diesel: $2.144

$2.144 Diesel 500: $2.063

El impacto en el presupuesto

Para los conductores locales, estos números se traducen en un aumento directo en el costo de mantenimiento. Con los valores actuales, llenar un tanque estándar de 50 litros requiere una inversión de: