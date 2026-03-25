Valeria Arata destacó el rol de la universidad en el desarrollo productivo

La senadora provincial Valeria Arata mantuvo un encuentro de trabajo con Fabio Romani y Agustín D’Amico en la Universidad Tecnológica Nacional – Facultad Regional La Plata, donde dialogaron sobre el presente y los desafíos de la educación superior.

Durante la jornada, recorrieron las instalaciones de la casa de estudios y compartieron una agenda enfocada en el fortalecimiento del vínculo entre la universidad y el entramado productivo y social.

“Las universidades públicas cumplen un rol central en la formación de profesionales y en la generación de conocimiento que impulsa el desarrollo de nuestras comunidades”, expresó Arata.

En ese sentido, la senadora destacó la importancia de seguir articulando políticas que potencien el acceso a la educación y promuevan oportunidades para los jóvenes. “Estos espacios de encuentro son fundamentales para pensar en conjunto los desafíos actuales y construir herramientas que acompañen el crecimiento local”, agregó.

Además, Arata subrayó el potencial de generar iniciativas concretas que vinculen a la UTN con el desarrollo productivo de la región de Junín. “Estamos trabajando en la posibilidad de impulsar proyectos conjuntos que acerquen la capacidad tecnológica y de investigación de la universidad a nuestras pymes, al sector industrial y al entramado productivo local, generando más innovación, empleo y valor agregado en nuestra región”, señaló.

En esa línea, también remarcó la importancia de sostener el financiamiento de la educación pública por parte del Estado nacional, al tiempo que planteó la necesidad de profundizar la articulación con el sector privado. “Es fundamental garantizar recursos para nuestras universidades, pero también generar esquemas de cooperación con el sector productivo que permitan impulsar la innovación, transferir conocimiento y crear recursos genuinos que beneficien tanto a las instituciones como a las empresas”, afirmó.

Finalmente, la senadora valoró el intercambio como “muy productivo” y reafirmó su compromiso de continuar trabajando para fortalecer la educación pública y su impacto en el desarrollo regional.