La DDI Junin recuperó una cosechadora que había sido robada

Tras ser comisionados detectives de la DDI JUNÍN, por parte de la Ayudantía Fiscal Gral Arenales, a los efectos de llevar a cabo tareas investigativas, con los fines de recuperar maquinaria agrícola tipo cosechadora, sustraída a ciudadano del distrito de Gral Arenales.

Identificados los autores,oriundos de la localidad de Pehuajo, se procede a realizar tarea de campo, obteniendo información de posible lugar de ocultamiento de dicha maquinaria agrícola por parte de los masculino involucrados. Por tal motivo se solicita colaboración a DDI T. LAUQUEN.

Tras efectuar un amplio y minucioso relevamiento en zona rural de Pehuajo y recolectar testimonios de personas oriundas de la zona, se logra establecer que la maquina se hallaría oculta en predio Rural, en cercanías de la zona del club de pesca "Las Mellizas".

Constituido personal de la DDI. se certifica la presencia de la cosechadora en el predio.

Llevando a cabo diligencia de allanamiento en predio rural, se procede al secuestro de máquina agrícola sustraída.

En cuanto a los masculinos involucrados , fueron puestos a disposición de la justicia.