Críticas a Fiorini por no asistir al encuentro con Kicillof: "Es una irresponsabilidad"

El funcionario del gobierno bonaerense y referente del MDF, Lautaro Mazzutti, salió con dureza a cuestionar al intendente interino de Junín, Juan Fiorini, por haber decidido no asistir al encuentro convocado por el gobernador Axel Kicillof con jefes comunales de la provincia. La ausencia del dirigente del PRO, en medio de su acercamiento a La Libertad Avanza, se contrasta con la postura que tomaron otros intendentes opositores, como los que pertenecen a la UCR, que sí asistirán.

"Es una irresponsabilidad no asistir a una reunión convocada por el gobernador”, sostuvo a Junín Digital Mazzutti. El dirigente peronista fue más allá y consideró que la postura de Fiorini “no solamente es incumplir con sus responsabilidades como intendente no estar presente en una reunión tan importante, sino que también muestra un grado de intolerancia y falta de diálogo preocupante”.

Para Mazzutti, la actitud del dirigente juninense no puede leerse únicamente en clave partidaria, sino también como una señal política que termina impactando en la gestión local.

“Fiorini tiene que entender que no es una cuestión de ganas ir o no ir, no se gobierna por caprichos. Con esta actitud perjudica a todos los juninenses”, afirmó. En ese sentido, remarcó que el encuentro con Kicillof no era una instancia menor, sino un ámbito institucional para plantear problemáticas concretas y gestionar respuestas para cada distrito.

Por último, Mazzutti también apuntó al silencio del intendente interino respecto al escenario económico nacional y vinculó esa omisión con su cercanía al espacio libertario. “Es raro que no quiera hablar de las políticas económicas de Milei, que ahogan financieramente a la Provincia, que provocan una caída importante en la recaudación y que causan que miles de bonaerenses pierdan su trabajo. Esto afecta directamente a Junín. Parece que no le importa nuestra ciudad”, disparó.