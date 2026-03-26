Jornada de intenso trabajo para los Bomberos de Junín: Incendio en una vivienda y un vehículo en distintos puntos de la ciudad

El Cuartel de Bomberos de Junín tuvo una jornada de intervenciones críticas en las últimas horas, debiendo acudir a dos siniestros que requirieron un rápido despliegue para evitar pérdidas mayores y asistir a víctimas.

Siniestro en una vivienda: Una mujer de 94 años herida

Cerca de las 22:20 de este miércoles, una dotación fue alertada por un incendio en una vivienda ubicada en calle Paso N° 122. Al arribar, los efectivos constataron que las llamas se habían originado en una habitación delantera de aproximadamente 3 por 3 metros.

Para combatir el foco ígneo, el personal debió utilizar Equipos de Protección Respiratoria Autónoma (EPRA) y realizar el corte del suministro eléctrico por seguridad. Como consecuencia del fuego y el intenso humo, la propietaria del inmueble, identificada como Leonor Turati (94), sufrió quemaduras en sus brazos y espalda.

La mujer fue asistida en el lugar por el servicio de emergencias médicas y trasladada consciente al Hospital Interzonal General de Agudos "Abraham Piñeiro" junto a un familiar. En cuanto a los daños materiales, se reportó la destrucción de camas, un televisor, aire acondicionado y ropa, además de un ahumamiento generalizado en toda la finca.

Incendio de vehículo en un garaje

Previamente, a primera hora de la mañana (06:58 hs), los bomberos se desplazaron hasta la intersección de las calles Paraguay y Malvinas Argentinas. Allí, una camioneta Renault Master comenzó a incendiarse en el sector del motor mientras se encontraba estacionada dentro del garaje de una vivienda.

Los efectivos policiales y bomberos trabajaron rápidamente con una línea devanadera auxiliar para extinguir las llamas antes de que se propagaran al resto de la propiedad. Tras realizar las tareas de enfriamiento e inspección para evitar reinicios, se confirmó que no hubo personas lesionadas ni daños estructurales en la casa, quedando el incidente limitado al compartimento del motor del vehículo.

En ambos casos, tras finalizar las tareas de escombramiento y ventilación, las dotaciones regresaron al cuartel central, quedando las actuaciones a disposición de las autoridades correspondientes.