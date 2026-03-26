Fiorini prioriza la alianza con LLA y se baja de la cumbre con Kicillof

En medio de un escenario político cada vez más reconfigurado, el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, no asistirá este jueves al encuentro de intendentes convocado por el gobernador Axel Kicillof. La ausencia del dirigente del PRO no pasa inadvertida: se da en un momento en el que su posicionamiento político comienza a mostrar señales cada vez más claras de acercamiento a La Libertad Avanza.

La reunión con el mandatario bonaerense tenía como eje central el vínculo entre la Provincia y los municipios, en un contexto atravesado por tensiones presupuestarias, reclamos por obras y la necesidad de coordinar respuestas frente a distintas demandas de gestión. Sin embargo, Fiorini optará por no ser parte de ese ámbito institucional, una decisión que inevitablemente suma lectura política dentro del tablero local y provincial.

El dato cobra aún más relevancia si se tiene en cuenta que Fiorini viene mostrando sintonía con sectores libertarios, en línea con el proceso de reacomodamiento que atraviesa buena parte del PRO en la provincia de Buenos Aires. En ese marco, su ausencia en una convocatoria encabezada por Kicillof puede interpretarse como otro gesto de distanciamiento del esquema de diálogo con el gobierno bonaerense y, al mismo tiempo, como una señal hacia el armado político que busca consolidarse de cara a lo que viene.

Como viene anticipando este medio, Fiorini busca ser el candidato único en Junín de un mega acuerdo que incluya al PRO, la UCR, LLA, el GEN y la CC. Para eso, su único objetivo es posicionarse contrario al gobierno bonaerense.