El Municipio de Junín llegó a un acuerdo paritario con el gremio y destacan el diálogo permanente

Luego de las instancias de negociación en el marco de las mesas paritarias, finalmente el Departamento Ejecutivo Municipal y el Sindicato de Trabajadores Municipales de Junín (STMJ) llegaron a un acuerdo por todo el año que contempla aumentos por inflación y un incremento en el presentismo.

Desde la institución gremial valoraron el diálogo permanente con el Municipio y las mejoras conquistadas tras la implementación del Convenio Colectivo de Trabajo (CCT).

Una vez concretada la rúbrica del acuerdo paritario alcanzado, Manuel Llovet, secretario general del Gobierno de Junín, manifestó: “Desde el Municipio queremos destacar el diálogo permanente que tenemos tanto con el STMJ como el de Obras Sanitarias, el cual se desarrolla de manera permanente a lo largo de todo el año, más allá de los encuentros paritarios y los acuerdos que se deben rubricar”. Luego, indicó que “cerramos un acuerdo para todo el año que entendemos que es positivo y que incluye cláusula gatillo para ir acorde a los datos de inflación de todos los meses”.

Seguidamente, Llovet afirmó que “el acuerdo logrado brinda previsibilidad a los empleados municipales de que todo el año van a tener aumento salarial de acuerdo a la inflación”, y prosiguió: “Es un esfuerzo muy grande el que se realiza desde el Ejecutivo, habida cuenta de que la actualización de tasas fue de un 14% y este acuerdo está por encima de esa actualización”.

Además, el funcionario expuso que “desde el Gobierno de Junín valoramos como siempre el trabajo que desarrollan los empleados municipales, sin los cuales ninguno de los servicios que se brindan a la comunidad serían posibles”, y añadió: “El acuerdo también contempla un aumento en el concepto por presentismo y también estamos trabajando con algunas addendas con mejoras puntuales para distintas áreas municipales y que están dentro del Convenio Colectivo”.

Por su parte, Gabriel Saudán, secretario general del STMJ, señaló: “Como bien dijo Manuel, nosotros desde el gremio privilegiamos el diálogo con la Municipalidad para llegar a acuerdos que sean positivos e importantes para todos los compañeros municipales”, y añadió: “En un contexto de país en el que se habla de reforma laboral con el único objetivo de perjudicar a los trabajadores, nosotros junto con el Municipio siempre vamos teniendo mejoras y beneficios para los compañeros”.

Para finalizar, Saudán también mencionó que “nos falta mejorar un montón de cosas, pero lo positivo es que el CCT fue un logro importantísimo para los empleados municipales y eso se fue mejorando año a año, con la incorporación de nuevas addendas y más beneficios para los compañeros”.