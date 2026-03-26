Kicillof convocó a los intendentes bonaerenses: ¿Se viene la primera foto con Fiorini?

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, convocó a los 135 intendentes bonaerenses a una reunión clave con el objetivo de analizar el impacto del plan económico impulsado por el presidente Javier Milei sobre las finanzas provinciales y municipales. La incógnita pasa por saber si el intendente interino de Junín, Juan Fiorini, dirá presente en la jornada, logrando así la primera imagen junto al gobernador bonaerense.

El encuentro se llevará a cabo este jueves a las 15.30 en el Salón Dorado de la Gobernación, en la ciudad de La Plata, y tendrá un carácter amplio: fueron invitados jefes comunales de todos los espacios políticos, tanto oficialistas como opositores.

La convocatoria se realizó bajo la consigna de debatir las “consecuencias económicas del gobierno de Milei en el sistema productivo y económico” de la provincia. Además, durante la reunión se espera que los intendentes y el Ejecutivo bonaerense analicen el efecto de las medidas nacionales sobre los recursos de la Provincia y de los municipios, en un contexto marcado por la caída de ingresos y el impacto de la situación económica sobre la actividad.

A su vez, la cita en La Plata buscará mostrar una foto política amplia, con dirigentes de distintos signos partidarios, en medio de las diferencias entre la administración bonaerense y la Casa Rosada por el rumbo económico y la distribución de fondos.