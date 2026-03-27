Sarmiento va el jueves ante Barracas

El fútbol argentino no tendrá competencia este fin de semana debido a la actividad de la selección nacional en la Fecha FIFA y en la reanudación Sarmiento visitará a Barracas Central. La Liga Profesional de Fútbol dio a conocer el cronograma para la décima tercera jornada y el encuentro, que se llevará a cabo en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, se disputará el próximo jueves a las 15 horas.

Además, también se programaron las fechas 14, 15 y 16. El Verde recibirá a Gimnasia y Esgrima de La Plata el lunes 13 de abril a las 16:30, visitará a Rosario Central el domingo 19 a las 20:30 y será local ante Tigre el sábado 25 a las 19:15.