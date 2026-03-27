Entre reclamos por inseguridad y falta de respuestas concretas, Fiorini recibió a las sociedades de fomento

En lo que fue presentado como un gesto de "territorialidad", el intendente Juan Fiorini recibió esta semana a la Federación de Sociedades de Fomento y a representantes de los barrios Norte, Belgrano y Resero Norte. Sin embargo, detrás del protocolo de la "mesa de trabajo", la reunión dejó en evidencia que las prioridades de los vecinos corren a una velocidad distinta que la agenda del Ejecutivo Municipal.

El fantasma de la inseguridad en el Barrio Belgrano

Aunque el municipio buscó centrar la comunicación en la "agenda común", el testimonio de Marcelo Longinotti, presidente de la Sociedad de Fomento del barrio Belgrano, rompió el tono de cortesía. El referente barrial fue tajante al señalar que, si bien la prestación de servicios es regular, la zona atraviesa una crisis de hechos de inseguridad que hoy encabeza el podio de preocupaciones.

La respuesta oficial, a cargo del director de Relaciones Institucionales, Germán Aguilar, se limitó a "escuchar y atender", sin anunciar hasta el momento medidas de refuerzo, mayor patrullaje o inversión en tecnología de vigilancia para los sectores afectados.

¿Cercanía o burocracia?

Desde la Federación, Julio Miguenz recordó que estos encuentros son una "práctica que tenían con el intendente anterior", marcando que la metodología no es una innovación de la actual gestión, sino una exigencia de los fomentistas para no perder el contacto directo.

Si bien Maricel Bergerot (Resero Norte) calificó la reunión como "positiva", también advirtió que "queda todo el año para trabajar", una frase que subraya la ausencia de soluciones inmediatas. El esquema de recibir a las comisiones "de a dos o tres" ha sido interpretado por algunos sectores como una forma de atomizar los reclamos en lugar de dar una respuesta integral a la crisis de infraestructura que atraviesan los barrios periféricos.

Un presupuesto bajo la lupa

La gran incógnita que sobrevoló el despacho municipal fue el financiamiento. Con una agenda de trabajo "coordinada" pero sin plazos ni partidas presupuestarias claras mencionadas en el encuentro, el municipio de Junín enfrenta el desafío de demostrar que estas reuniones no son solo una estrategia de contención política para ganar tiempo ante la creciente demanda social.