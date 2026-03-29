La Mesa del Movimiento Derecho al Futuro trabaja en "la construcción de una alternativa política sólida para Junín"

La Mesa del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Junín se reunió nuevamente con el objetivo de continuar consolidando el trabajo político que viene desarrollando de manera sostenida desde hace ya largo tiempo en nuestra ciudad.

En este encuentro se avanzó en el análisis del contexto actual y en la planificación de acciones de cara al futuro, reafirmando el compromiso militante que caracteriza al espacio. En ese marco, se comenzó a delinear con mayor profundidad la estrategia política en respaldo a la candidatura del gobernador Axel Kicillof como presidente de la Nación en el año 2027, entendiendo que su liderazgo representa una esperanza concreta para la construcción de un proyecto de país más justo, inclusivo y con desarrollo.

La reunión contó con la participación de diversas agrupaciones políticas que vienen trabajando de manera articulada dentro del MDF, fortaleciendo la unidad y la construcción colectiva. Asimismo, estuvieron presentes los concejales y concejalas Flavio Boijko, Gastón Bissio, Francina Sierra y Laura Tejo, así como también la presidenta del Consejo Escolar Rosana Morando.

Desde el MDF Junín se ratificó la voluntad de seguir profundizando el trabajo territorial, el diálogo con los distintos sectores de la sociedad y la construcción de una alternativa política sólida para Junín, con convicciones claras y un fuerte compromiso con el presente y el futuro de nuestro pueblo y alineada sin especulaciones con el proyecto de Axel Kicillof.

Fuente: Mesa MDF JunínMovimiento Derecho al Futuro