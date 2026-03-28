Encuesta muestra paridad entre Milei y Massa en escenario contrafactual de balotaje

Un estudio de las consultoras Alaska y Trespuntozero difundido en redes sociales mostró un “escenario contrafactual” de balotaje entre el presidente Javier Milei y el ex ministro de Economía Sergio Massa, con una serie mensual de intención de voto entre diciembre de 2023 y marzo de 2026, con proyección de voto en blanco e indecisos.

En la placa se observa una evolución de las preferencias donde se grafican dos líneas, una para Milei y otra para Massa, con variaciones porcentuales a lo largo de 27 mediciones mensuales.

Fuente noticiasargentinas