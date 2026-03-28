¿Junín o Chacabuco? La "grieta" del surtidor que castiga el bolsillo de los juninenses

Un relevamiento reciente de los precios en las estaciones de servicio YPF pone en evidencia una disparidad que genera malestar: aunque separadas por solo 50 kilómetros, cargar en Junín es sistemáticamente más caro que en Chacabuco. La clave de esta diferencia no es solo logística, sino que radica en una cuestionada política fiscal local.

La comparativa: Junín a la cabeza de los costos

En todos los segmentos de combustibles, Junín registra valores por encima de los de la ciudad vecina. La brecha oscila entre los $10 y $13 por litro:

Nafta Súper: $2.037 en Junín vs. $2.024 en Chacabuco (+$13).

Infinia: $2.225 en Junín vs. $2.215 en Chacabuco (+$10).

Diesel 500: $2.244 en Junín vs. $2.233 en Chacabuco (+$11).

Infinia Diesel: $2.302 en Junín vs. $2.291 en Chacabuco (+$11).

El centro del debate: La Tasa de Seguridad Vial

La principal razón detrás de estos centavos de más es la Tasa de Seguridad Vial (o tasa al combustible) que cobra el municipio de Junín. Este tributo, que se aplica directamente sobre cada litro de nafta o gasoil cargado en el distrito, ha encendido una fuerte polémica política.

Desde la oposición, quien ecbaezó el reclamo para eliminar el tributo fue la senadora provincial Valeria Arata, advirtiendo su supresión inmediata argumentando que "encarece la vida de los vecinos" y resta competitividad a la ciudad.

El debate sumó tensión recientemente dado que el Gobierno Nacional, con el ministro de Economía "Toto" Caputo a la cabeza, se promovió a los distritos a eliminar este tributo

Esta disparidad tributaria no solo afecta al automovilista, sino que tiene efectos en cadena. Sgún pudo comprobar Junín Digital, muchos transportistas y viajeros que recorren la Ruta 7 prefieren "estirar" el tanque para cargar en Chacabuco, donde el precio es menor al no existir esta carga municipal extra.

Al ser Junín un polo regional, el mayor costo del gasoil se traslada indirectamente al precio de fletes y productos básicos, elevando el costo de vida local en comparación con ciudades que no aplican esta tasa.

En un tanque lleno de 50 litros, la diferencia es de $650. Para un asiduo automovilista esto representa un costo fijo mensual que impacta de lleno en su poder adquisitivo.