Quedó inaugurada la muestra “Tempo” de Fabio Pannone

El viernes por la tarde se llevó a cabo la inauguración oficial de esta muestra organizada por el reconocido diseñador de moda juninense, con el acompañamiento del Gobierno de Junín y la presencia de vecinos que se acercaron para apreciar en primera persona las piezas únicas de diseño. La exposición estará vigente este sábado 28 y domingo 29 e invitan a la comunidad a participar tanto de las charlas debate como del desfile de modelos.

A propósito de esta exposición artística, el diseñador Fabio Pannone manifestó que “esta muestra lleva la denominación de ‘Tempo’ con motivo de la vinculación que quise hacer entre la moda y el tiempo, para resignificar la influencia que tiene uno sobre el otro y cómo esa interacción nos va marcando y al mismo tiempo nosotros vamos marcando la tendencia”.

Seguidamente, Pannone dijo que “es muy bueno aprovechar los momentos de inauguración para conversar con la gente que asiste, muchos de los cuales son personas que van siguiendo el trabajo que uno realiza y siempre surgen dudas y comentarios para intercambiar sobre las obras”.

Además, el artista afirmó que “esta es la primera exposición que concretamos en este año, pero ya hace 15 años que me dedico a este métier y el año pasado realizamos otra muestra importante en las instalaciones del MACA que duró también tres días y cerró con un desfile”. En continuidad, mencionó que “en esta oportunidad la muestra ‘Tempo’ va a estar vigente el sábado 28 y domingo 29, con charlas debate y la incorporación de modelos vivientes”.

Asimismo, Fabio Pannone agradeció a la Dirección de Cultura por el acompañamiento y resaltó: “No tengo más que palabras de agradecimiento porque siempre estuvieron presentes cada vez que precisé de su apoyo y sé de toda la movida que tienen con el resto de la gente de Junín que se dedica al arte, en las distintas ramas ya sea pintura, música, teatro y demás”.

Por su parte, Micaela Toscanini, coordinadora de la Dirección de Cultura del Municipio, declaró que “nos pone muy contentos recibir por un nuevo año otra propuesta innovadora, original y diferente como siempre nos tiene acostumbrados Fabio Pannone, que en este caso trajo otra disciplina artística que también conlleva de su lenguaje plástico y particular que se expresa a través de distintos géneros y texturas”.

“Cada una de las producciones que se exhiben en la muestra ‘Tempo’ constituye una pieza única de diseño, las cuales son propias y dignas de museos como sucedió el año pasado con el MACA y ahora acá en el MUMA”, indicó Toscanini.

Por último, la coordinadora municipal expresó que “invitamos a toda la comunidad a que disfrute de esta muestra que estará vigente este sábado 28 y domingo 29 en el MUMA, es una propuesta más que interesante y lo ideal es que vengan con tiempo para apreciar detalladamente todo el proceso creativo que Fabio nos presenta con estas piezas únicas”.