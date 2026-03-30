Sarmiento festeja el cumpleaños

El diez de abril el Verde realizará una cena para celebrar los 115 años que cumplirá el primero de abril.

Con motivo de celebrar los 115 años de vida que el club cumplirá el primero de abril, Sarmiento realizará una cena, el próximo viernes 10 de abril en el gimnasio de básquet Juan Roberto Macario, y las entradas están a la venta en la secretaría del club de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 15 a 19 horas.

La cena, que comenzará a las 21 horas, contará con una entrada de empanadas, chorizo, ensalada, asado, postre y bebidas y tiene un valor de $30.000 para mayores de diez años y $20.000 para menores; en tanto que solo podrán adquirirlas los socios con un máximo de dos ingresos (podrán ser utilizados por no socios).

Además, desde la organización (subcomisión de socios) anunciaron que habrá shows, entretenimientos y sorteos durante la cena que esperan se agote en los próximos días.