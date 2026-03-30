Nuevo golpe al bolsillo: Los precios de la nafta y el diesel volvieron a subir este lunes

La última semana de marzo arrancó con una sorpresa desagradable para quienes se acercaron a los surtidores. Tras el movimiento de precios registrado el pasado 28 de marzo, las petroleras aplicaron hoy un nuevo ajuste, marcando una tendencia de "doble aumento" en menos de 48 horas.

Cuadro comparativo de precios (Marzo)

Producto Precio al 28/03 Precio al 30/03 Diferencia Nafta Súper $2.037 $2.044 + $7 Infinia (Premium) $2.225 $2.238 + $13 Infinia Diesel $2.302 $2.316 + $14 Diesel 500 $2.244 $2.242 - $2

El impacto en el bolsillo: ¿Cuánto cuesta llenar el tanque hoy?

Para un automovilista promedio, estos desplazamientos en la pizarra se traducen en un costo de mantenimiento mensual cada vez más difícil de sostener. Tomando como referencia un tanque estándar de 50 litros, los valores actuales son:

Llenar con Nafta Súper: Requiere una inversión de $102.200 .

Llenar con Infinia (Premium): El costo asciende a $111.900 .

Llenar con Infinia Diesel: Se necesitan $115.800.

Incidencia en la economía diaria

Este nuevo incremento no solo afecta al conductor particular, sino que tiene un "efecto cascada" inmediato: