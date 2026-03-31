Asumen este miércoles las nuevas autoridades del PJ local

Las nuevas autoridades del Consejo de Partido Justicialista de Junín asumirán este miércoles por la tarde en el marco de un acto que se celebrará desde las 19 horas en la sede de la avenida Arias 169.

La lista ‘Unidad Peronista’, que se impuso en los comicios realizados el domingo 15 del pasado mes, estuvo conformada por integrantes de diferentes espacios del peronismo de nuestra ciudad.

El nuevo presidente será el edil del Frente Renovador Fernando Burgos, a quien acompañan la dirigente de La Corriente y funcionaria de IOMA, Lucila Laguzzi, vicepresidenta; el dirigente Javier Caliri, referente de La Cámpora, y Lautaro Mazzutti como congresal.

La lista completa que se impuso en la interna partidaria estaba conformada de la siguiente manera:

Presidente: Fernando Burgos; vicepresidenta: Lucila Laguzzi ; y secretario general: Javier Caliri.

Secretario administrativo y de actas: Néstor Abel Vera; secretaria de organización: Florencia Müller; secretario de formación política: Lucas Luciano Lavitola; secretario de desarrollo humano: Pablo Palioff Nosal; y secretario de relaciones: Oscar Alberto Carreras.

Secretario de finanzas: Paola Fernández; secretaria de cultura y comunicación: Paula Andrea Díaz; secretaria de la Mujer: Analía Natalia Lorena Cernadas; secretaria de asuntos gremiales: Virginia Bustamante; secretaria de la juventud: María Florencia Alonso; secretario de derechos humanos: Juan Manuel Pavón; secretaria técnico profesional: María Cernadas; y secretaría de Discapacidad: Francisco Ignacio Policastro.

Vocales: Carlos Miraglia, Adriana Paolizzi, Héctor Lovizzio, Susana Opazo, Emmanuel Perchante, Delia Capone, José Corvaro, Laura Castillo, Pablo Sosa, Alejandra Orona, Carlos Sosa, Susana Maranzana, Sergio Jaule y Silvia Alcolea.

Congresales: Lautaro Mazzutti, Natalia Barco, Yaser Ale, Gabriela Franco, Matías Baztarrica y María Teresa Labolita. Suplentes: Jorgelina Illescas, Leandro Carmuega, Florencia Pallero, Mario Scorsetti, Luz Belén Sidra y Matías Castro.