Comienza la construcción del nuevo sector de Oncología en el HIGA Junín

El Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) de Junín puso en marcha una obra clave que apunta a transformar la atención oncológica en la ciudad y la región.

Se trata de la construcción de un nuevo espacio de 213 metros cuadrados que estará destinado exclusivamente al área de Oncología, en un sector que actualmente se encontraba en desuso.

El proyecto contempla cuatro consultorios con baños, una sala de tratamiento con atención de enfermería y un área específica para el personal, con el objetivo de mejorar tanto la calidad de atención como las condiciones de trabajo del equipo de salud.

Desde el ámbito sanitario destacaron que la iniciativa busca dar un salto de calidad en un servicio sensible, garantizando espacios adecuados para pacientes que atraviesan tratamientos complejos.

La obra es financiada íntegramente por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y demandará una inversión de $339.918.634,61.

El inicio de los trabajos marca un avance significativo para el sistema de salud local, en una apuesta a fortalecer la infraestructura hospitalaria y dar respuesta a una demanda creciente en materia oncológica.