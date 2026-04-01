Valeria Arata volvió a plantear la necesidad de un Hospital Municipal para Junín

La senadora bonaerense Valeria Arata participó del Pre Congreso Provincial de Salud (Pre-CoSaPro) 2026 de la Región Sanitaria III, que se llevó a cabo ayer en General Pinto, con la presencia del ministro de Salud de la Provincia, Nicolás Kreplak, intendentes y autoridades sanitarias de la región.



En ese marco, Arata volvió a poner en agenda la necesidad de avanzar en la construcción de un Hospital Municipal en Junín, una propuesta que impulsa desde 2023 como parte de un plan integral para fortalecer el sistema de salud local y regional.



“La situación actual del sistema de salud nos exige pensar soluciones estructurales. La demanda sobre el Hospital Interzonal General de Agudos Abraham Piñeyro crece día a día y es necesario generar nuevas herramientas para acompañar esa realidad”, señaló la legisladora.



Arata remarcó que Junín, con una población mucho menor a la actual, llegó a contar con múltiples efectores de salud como el HIGA, el Hospital San José y el Hospital Ferroviario, mientras que en la actualidad el sistema se encuentra con mucha más demanda. En ese sentido, también advirtió sobre el impacto del cierre de IMEC en el sistema privado, lo que implicó la pérdida de camas de internación, quirófanos y servicios de urgencia.



“La situación económica hace que cada vez más vecinos y vecinas dependan del sistema público. Por eso, es fundamental fortalecerlo con una mirada estratégica y a largo plazo”, sostuvo.



La senadora explicó que su propuesta contempla una implementación por etapas: “En una primera instancia, planteamos la creación de una Unidad de Pronta Atención (UPA) especializada en vías respiratorias, con consultorios e internación. Luego, avanzar en la ampliación de servicios hasta concretar el Hospital Municipal, dentro de un Plan de Salud integral para Junín”.



Asimismo, Arata destacó la importancia de la articulación entre los distintos niveles del Estado, en línea con lo expresado por el ministro Kreplak durante el encuentro. “La salud requiere un trabajo coordinado entre municipios y provincia. No hay soluciones aisladas: necesitamos una planificación conjunta para dar respuestas a las demandas crecientes”, afirmó.



Como ejemplo de un modelo exitoso, Arata mencionó el sistema integrado de salud de Tandil, que cuenta con varios hospitales municipales y un hospital provincial. Allí se destacan el Hospital Municipal Ramón Santamarina, el Hospital de Niños Dr. Debilio Blanco Villegas y el Centro Oncológico Municipal, que permiten descomprimir la demanda y mejorar la calidad de atención.



“Un esquema similar en Junín permitiría descomprimir la atención de baja complejidad en el HIGA, para que pueda concentrarse en casos más complejos, mejorar la capacidad de respuesta y ampliar servicios”, explicó.



Finalmente, Arata reafirmó que “la salud debe ser una política transversal, que vaya desde la atención primaria en los barrios hasta la infraestructura hospitalaria, con un enfoque integral que garantice el acceso y la calidad para toda la comunidad”.