Nuevas marcas y más descuentos! Todo lo que trae Cuenta DNI para este mes

Cuenta DNI, la billetera digital del Banco Provincia (BAPRO), relanza en abril su paquete de beneficios con descuentos en distintos rubros y la incorporación de nuevas marcas destacadas, lo que amplía las posibilidades de ahorro para las personas usuarias en toda la provincia de Buenos Aires.

Entre las novedades, se suma Le Park Entretenimientos a las marcas destacadas, que ofrecen promociones todos los días junto a firmas como Havanna, La Fonte de Oro, Lucciano's y Grido. En estos casos, el descuento es del 30% con un tope de reintegro de $15.000 por mes por marca y por persona.

Descuentos de Cuenta DNI en comercios de cercanía

Uno de los beneficios más utilizados continúa vigente de lunes a viernes en comercios de cercanía, incluyendo carnicerías, granjas y pescaderías. Allí se aplica un 20% de descuento con un tope de $5.000 por semana, que se alcanza con $25.000 en consumo

Además, este beneficio puede acumularse con otras promociones específicas: los lunes y martes con librerías, los miércoles y jueves con farmacias y perfumerías, y los martes y miércoles con supermercados que no pertenecen a grandes cadenas.

También siguen vigentes los descuentos en ferias y mercados bonaerenses, con un 40% de ahorro todos los días y un tope de $6.000 semanal, al igual que en comercios adheridos de universidades, donde el beneficio alcanza el mismo porcentaje y límite.

Gastronomía, supermercados y otros beneficios especiales

Durante los fines de semana continúan los descuentos en gastronomía, con un 25% de ahorro los sábados y domingos y un tope de reintegro de $8.000 por semana y por persona. El mismo porcentaje y tope rige para compras en locales adheridos de Full YPF, excluyendo combustibles.

En supermercados, las promociones están disponibles los siete días de la semana en distintas cadenas de la provincia. En tanto, quienes perciben jubilaciones o pensiones a través del Banco Provincia cuentan con un 5% de descuento adicional.

Por su parte, las librerías ofrecen un 10% de descuento los lunes y martes sin tope de reintegro, mientras que farmacias y perfumerías mantienen el mismo beneficio los miércoles y jueves.

Toda la información detallada sobre los beneficios y promociones vigentes puede consultarse desde el 1° de abril en las cuentas oficiales de Banco Provincia en Instagram, Facebook y X.