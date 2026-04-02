Junín honra a sus héroes de Malvinas

Luego de realizada la vigilia anoche, en la plaza Veteranos de Malvinas, las actividades conmemorativas de la gesta continúan hoy jueves 2 a las 10 horas en el espacio público ubicado en Chacabuco y 11 de julio “Plaza Héroes de Malvinas”, allí tendrá lugar el acto homenaje. Además, desde las 18 horas, los Veteranos de Malvinas recibirán a los vecinos que quieran recorrer el renovado MALVAR.

El intendente de Junín, Juan Fiorini, a raíz de esta fecha recorrió las instalaciones del Museo Municipal y Biblioteca “Malvinas Argentinas” para supervisar los trabajos de puesta en valor realizados en el espacio, que volverá a abrir sus puertas a la comunidad en los próximos días. Las obras realizadas permitieron mejorar las condiciones edilicias y reforzar la propuesta educativa y cultural de este espacio emblemático que preserva la memoria de la Guerra de Malvinas y promueve el encuentro con la historia viva de sus protagonistas.

A propósito de esto, David Imizcoz, presidente del Centro de Excombatientes de Malvinas de Junín, destacó el trabajo conjunto con el Municipio para concretar las mejoras en el espacio y explicó: “Se realizaron refacciones vinculadas a problemas edilicios, como canaletas, iluminación y pintura, que permitieron optimizar las condiciones del museo y garantizar su correcto funcionamiento, hay una gran inversión realizada y estamos muy conformes con el acompañamiento constante por parte del Gobierno local”.

“El museo reabrirá sus puertas al público a partir de hoy, con un acto inaugural, y luego permanecerá abierto para toda la comunidad, es nuestro compromiso continuar mejorando el espacio de manera permanente, con el objetivo de ofrecer un lugar cada vez más adecuado para recibir a visitantes de todas las edades y seguir difundiendo la causa Malvinas”, remarcó en esa misma línea el ex combatiente.

Seguidamente, Carlos Luján, vicepresidente del Centro, brindó detalles sobre el funcionamiento del museo, informando que “estará abierto de 8 a 17 horas, en horario corrido, y esto permitirá la visita tanto de instituciones educativas en turno mañana como tarde, facilitando el acceso de estudiantes al espacio y fortaleciendo su valor pedagógico”.