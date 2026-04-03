Junín vive una nueva edición del Festival Pampa con el Torneo Federal de Chefs como gran atractivo

Este viernes se dará inicio a una nueva edición del Festival Pampa, que se desarrollará en la Sociedad Rural de Junín (SRJ), ubicada en Ruta 7 y Camino al Balneario.

Como novedad, el Festival Pampa 2026 contará con la tercera ronda clasificatoria del Torneo Federal de Chefs de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), un certamen que busca promover la gastronomía argentina y descubrir a los mejores chefs del país.

Es decir, que el equipo ganador de nuestra ciudad representará a Junín en la gran Final Nacional, donde chefs de todo el país cocinarán en vivo y competirán para convertirse en los mejores cocineros de Argentina.

El torneo se desarrollará este viernes 3 de abril, de 11 a 17 horas, y es abierto a toda la comunidad que quiera presenciarlo. Desde la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Junín (CEHG), organizadora del evento, invitan a todos los vecinos a participar.

El jurado local estará conformado por Luciano Nanni, Juan José Japez y María Celeste Rada.

Equipos y chefs que participarán de Junín:

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Chef: Martín Eugenio Tonidandel

Ayudante: Francina Jael Melo

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Chef: Gaspar García

Ayudante: Carmela María Cacabelos Esturo

*@tribunales.ar

Chef: Juan Sebastián Torres

Ayudante: Juan Ignacio Torres

*@bernardino.restaurante

Chef: Micaela Estefanía Vergara

Ayudante: Cintia López

*@sucree.cosas.ricas

Chef: Ciro Michelli

Ayudante: Ivo Socorroz