Inseguridad en Junín: tres detenidos tras una seguidilla de robos durante la madrugada

Durante la madrugada de ayer, la ciudad de Junín registró una intensa actividad policial que culminó con la captura de tres hombres implicados en distintos delitos contra la propiedad. Gracias al patrullaje preventivo de las distintas unidades, se logró recuperar un teléfono celular, materiales de construcción y pertenencias de una motocicleta.

Intervención del Grupo SASU en Ruta 7

El primer procedimiento fue realizado por efectivos del Grupo Motorizado SASU en la intersección de la Ruta Nacional N° 7 y Ramón Hernández. Allí procedieron a la aprehensión de un joven de 24 años, quien momentos antes había sustraído diversos objetos de una motocicleta estacionada en el cruce de la misma ruta y la calle Benito de Miguel. El sujeto fue trasladado a la dependencia policial imputado por el delito de "Robo".

Hurto en un comercio céntrico

Casi en simultáneo, personal de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL) intervino en un hecho ocurrido en las calles Mitre y Coronel Suárez, en jurisdicción del Barrio 9 de Julio. Allí detuvieron a un hombre de 26 años tras haber sustraído un teléfono celular de un local comercial de la zona. El aparato fue recuperado y el individuo quedó a disposición de la Justicia por el delito de "Hurto".

Robo en obra en construcción

Finalmente, en el Barrio Almirante Brown, efectivos del Comando de Patrullas frustraron el robo de materiales en una obra situada en las inmediaciones de la calle Niñas de Ayohuma al 250. Un joven de 22 años fue capturado mientras intentaba llevarse dos bolsas de cemento y un atornillador. El aprehendido fue trasladado a la Comisaría Segunda bajo la carátula de "Robo".

Los tres implicados quedaron alojados en sede policial y se encuentran a disposición de las fiscalías de turno del Departamento Judicial de Junín.

Fuente laverdad