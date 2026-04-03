Golpe al "cuento del tío": Cayeron mientras hacían los llamados de estafa

Una organización criminal dedicada a estafas bajo la modalidad conocida como “cuento del tío” fue desarticulada tras una serie de allanamientos simultáneos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la bs as, en el marco de una investigación judicial que se extendió durante varios meses.

La investigación fue llevada adelante por la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Leandro N. Alem, en coordinación con la DDI JUNÍN y con intervención de fiscalías del Departamento Judicial Junín.

Según la investigación, la banda operaba mediante un esquema organizado que simulaba un “call center”, desde donde realizaban llamados telefónicos —principalmente a personas adultas mayores— haciéndose pasar por familiares directos.

A través de engaños vinculados a supuestas crisis económicas o cambios monetarios, lograban convencer a las víctimas de entregar dinero en efectivo, generalmente en la vía pública, a individuos que pasaban a retirarlo.

En al menos dos hechos, las víctimas realizaron entregas de importantes sumas de dinero, tanto en moneda extranjera como nacional, mientras que en un tercer caso el intento de estafa no se concretó.



Investigación

La pesquisa incluyó tareas de inteligencia, seguimientos telefónicos y el uso de herramientas tecnológicas, permitiendo establecer que la organización estaba conformada por varios integrantes con roles definidos, entre ellos operadores telefónicos, falsos familiares y encargados de la logística del dinero.

Asimismo, se logró determinar la existencia de una base operativa en la Ciudad de Buenos Aires, con conexiones hacia la localidad de Luján.

Allanamientos, flagrancia y detenciones

Al momento de concretarse el allanamiento principal, el personal policial constató que los involucrados se encontraban en pleno desarrollo de la maniobra delictiva, realizando llamados telefónicos con el objetivo de captar nuevas víctimas.

Ante la irrupción del personal, algunos de los sospechosos intentaron darse a la fuga, siendo rápidamente reducidos y aprehendidos en el lugar.

Durante el procedimiento se logró desarticular el centro de operaciones utilizado como call center clandestino y se procedió al secuestro de teléfonos celulares, tarjetas SIM y equipos informáticos, entre ellos computadoras que contenían información vinculada a potenciales víctimas, lo que resulta de alto valor probatorio para la causa.



El allanamiento realizado en la localidad de Luján no arrojó resultados positivos.

Situación judicial

Los aprehendidos quedaron a disposición de la Justicia, imputados por el delito de estafas reiteradas bajo la modalidad investigada, y se continúan desarrollando diligencias para determinar la totalidad de los integrantes de la organización y su posible vinculación con otros hechos similares.

Fuente laverdad