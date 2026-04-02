Triunfazo verdolaga: Sarmiento venció a Barracas 2 a 1 y toma aire en la lucha por la permanencia

Luego de casi cinco meses (le había ganado a River el 12 de octubre), Sarmiento consiguió una victoria como visitante. Fue dos a uno ante Barracas, este jueves en el Estadio Claudio Chiqui Tapia, por la décima tercera fecha del Torneo Apertura. Junior Marabel y Carlos Villalba marcaron los goles del Verde en el primer tiempo y Rodrigo Insúa descontó, de penal, en el segundo.

El elenco juninense salió decidido a protagonizar el encuentro y progresivamente se fue haciendo dueño de la pelota hasta encontrar el gol a los 24 luego de una gran jugada colectiva que terminó con la definición de cabeza de Marabel, anticipándose al arquero.

El dos a cero también contó con la asociación como medio para llegar al fin: gol. Burrai encontró a Contrera, que giró, habilitó a Marabel y el delantero esperó la llegada de Villalba. El mediocampista controló y definió al segundo palo, abajo, para poner el dos a cero.

Para la segunda parte el local recurrió a los cambios y el partido cambió pero recién a los 30 encontró un penal que se tradujo en el descuento por el remate de Insúa.

Síntesis:

Barracas: Marcelo Miño; Damián Martínez, Nicolás Capraro, Yonatthan Rak, Nicolás Demartini, Rodrigo Insúa; Gonzalo Maroni, Dardo Miloc, Iván Tapia; Lucas Gamba y Facundo Bruera. DT: Rubén Insúa.

Cambios: ST: Tomás Porra, Gonzalo Morales y Jhonatan Candia por Gamba, Bruera y Martínez. 16' Norberto Briasco por Tapia. 31' Manuel Duarte por Maroni.

Amonestados:

Goles: ST: 30' Insúa (p).

Sarmiento: Javier Burrai; Thiago Santamaría, Agustín Seyral, Juan Manuel Insaurralde, Nicolás Pasquini; Julián Contrera, Carlos Villalba, Manuel García, Mauricio Martínez, Cristian Zabala; y Junior Marabel. DT: Facundo Sava.

Cambios: 26' Lucas Suárez por Santamaría. 36' Jonatan Gómez, Alexis González y Facundo Alaggia por Villalba, Marabel y Martínez.

Amonestados: Burrai, Contrera y Santamaría.

Goles: PT: 24' Marabel. 40' Villalba.

Árbitro: Ariel Penel.

Estadio: Claudio Tapia.