Más de 550 vecinos participaron de la carrera “Autismo en Movimiento” en el Parque Borchex

En el marco del Día Mundial de Concientización sobre el Autismo, se desarrolló con gran éxito y convocatoria la segunda edición de este evento deportivo organizado por el Club de Leones Junín Autismo en el predio del Parque Borchex, donde gran cantidad de vecinos y familias se acercaron tanto para participar de la carrera, como también para disfrutar de las distintas propuestas que se pensaron para la ocasión.

A modo de balance sobre esta nueva edición de la carrera, Darío Avendaño, presidente del CLub de Leones Autismo Junín expresó: “Estamos felices por el éxito rotundo y absoluto con el que se desarrolló esta segunda carrera ‘Autismo en Movimiento’, ya la primera había sido todo un sueño para nosotros y, en esta oportunidad, a pesar de los miedos y las preocupaciones al final se vieron superadas todas las expectativas que teníamos”, y añadió: “El acompañamiento que tuvimos por parte de la comunidad fue algo impresionante y estamos realmente muy agradecidos con todos”.

Seguidamente, Avendaño dijo que “tuvimos más de 550 personas que vinieron a participar de la carrera, como también amigos, familias y vecinos que disfrutaron de las distintas propuestas que organizamos en el Parque Borchex, así que estamos más que satisfechos por el desarrollo del evento”.