Sava destacó el triunfo de Sarmiento: “Fuimos justos ganadores”

Tras la victoria por 2 a 1 frente a Barracas Central, el entrenador de Sarmiento, Facundo Sava, valoró el rendimiento de su equipo, remarcó el buen primer tiempo del “Verde” y aseguró que el triunfo es una muestra del crecimiento que viene mostrando el plantel.

Luego del encuentro, el DT analizó el desarrollo del partido y resaltó las virtudes de sus dirigidos frente a un rival que, según describió, presentó un planteo complejo.

“Ellos son un equipo muy duro, que tiene jugadores que contraatacan muy bien y defienden muy fuerte. Nosotros pudimos manejar bien la pelota, tener superioridad por los costados y por adentro también. Manejamos el partido en el primer tiempo, fue muy bueno lo que hicimos”, expresó.

En esa línea, reconoció que en el complemento al equipo le faltó precisión para liquidarlo de contra, aunque igualmente se mostró conforme con la producción general.

“Ya en el segundo tiempo no pudimos terminar las jugadas de contra, pero estoy muy contento por el triunfo y la actuación de los jugadores”, sostuvo.

Sava también remarcó la importancia de seguir sumando de a tres, aunque aclaró que el valor del resultado va más allá de los puntos.

“Todos los triunfos tienen un valor importante por los tres puntos en sí, pero también todos los partidos te dejan cosas buenas y malas. Este partido es consecuencia de todos los buenos juegos que venimos teniendo. El grupo viene creciendo, es muy bueno en sí”, afirmó.

Además, el técnico hizo foco en la identidad futbolística que busca consolidar en el equipo y en la capacidad del plantel para interpretar esa idea.

“Tuvimos la tenencia de pelota, buenos movimientos de los jugadores. Creo que fuimos justos ganadores. Tratamos de adaptarnos a los jugadores que tenemos, porque contamos con jugadores inteligentes. Me gusta que el equipo tenga el control del juego, seguiremos por ahí”, señaló.

Por último, Sava dejó en claro cuál es el objetivo inmediato de Sarmiento en este tramo del campeonato: “Ahora estamos cerca y tenemos la ilusión de estar entre los ocho”.

Con este triunfo, el “Verde” no solo sumó tres puntos importantes, sino que también ratificó una mejoría futbolística que lo mantiene con expectativas de pelear por un lugar en la próxima instancia.