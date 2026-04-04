Milei gira fondos a doce provincias y deja afuera a los bonaerenses

El gobierno nacional decidió abrir parcialmente la billetera para descomprimir la relación con los gobernadores y autorizó un esquema de adelantos de coparticipación que alcanzará a doce distritos del país. Sin embargo, la gran ausente del listado es la provincia de Buenos Aires, que no podrá acceder al mecanismo impulsado por la administración libertaria.



La medida contempla un anticipo de fondos coparticipables por un monto global que podría llegar hasta los 400 mil millones de pesos. Las provincias habilitadas para solicitarlo son Catamarca, Chaco, Chubut, Corrientes, La Rioja, Mendoza, Misiones, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Tierra del Fuego y Tucumán.



Según explican en la Casa Rosada, se trata de recursos que ya pertenecen a las provincias, aunque serán entregados de manera anticipada y deberán reintegrarse antes de finalizar el año. El financiamiento tendrá una tasa del 15% de interés, sensiblemente a las tasas que enfrentarían los distritos si recurrieran al endeudamiento externo o al mercado financiero.



En el oficialismo admiten que la decisión responde a la necesidad política de evitar nuevos frentes de conflicto con las administraciones provinciales en un contexto complejo para el Gobierno nacional. Las demoras en compensaciones prometidas y las tensiones internas dentro del Ejecutivo habían incrementado el malestar entre varios mandatarios.



El objetivo central, sostienen fuentes oficiales, es impedir que las provincias deban salir a buscar financiamiento con tasas cercanas al 30% o incluso superiores, lo que agravaría sus cuentas públicas. En paralelo, la Casa Rosada busca sostener respaldos legislativos clave para proyectos que aún permanecen en agenda, entre ellos iniciativas vinculadas al desarrollo minero y la reforma de la ley de Glaciares.



El mensaje político es claro: mantener alineados a los gobernadores resulta prioritario para el Ejecutivo en un escenario donde cada voto parlamentario cuenta.

El listado incluye mayormente provincias consideradas cercanas o dialoguistas con el Gobierno, aunque también aparecen distritos opositores como La Rioja y Tierra del Fuego. No obstante, el dato político más relevante es quién quedó afuera: la provincia de Buenos Aires.



El distrito gobernado por Axel Kicillof no fue incorporado al esquema de adelantos, lo que vuelve a poner en evidencia la tensión permanente entre la administración libertaria y el principal territorio electoral del país. En La Plata interpretan la decisión como una señal política más que técnica, en medio de la disputa por los recursos federales.

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