El Colegio de Médicos de Junín rechazó la salida de Argentina de la OMS: "Es un paso atrás para la ciencia y la prevención"

El presidente del Colegio de Médicos Distrito VI, Dr. Jorge Lusardi, y el secretario general, Dr. Ismael Enrique Elguea, fijaron una postura contundente sobre la actualidad sanitaria nacional y local. Bajo el lema "Juntos por la salud, apoyemos la ciencia", los profesionales analizaron el impacto de las recientes decisiones políticas en el sistema sanitario.

Rechazo a la desafiliación de la OMS

El punto central de la charla fue la confirmación de que Argentina dejó de pertenecer a la Organización Mundial de la Salud (OMS). Lusardi calificó la medida como un error estratégico del Ministerio de Salud de la Nación: "Estamos totalmente en desacuerdo con este paso. Quedamos ajenos a la información mundial, a los alertas epidemiológicos y a los planes de vacunación universal" .

El profesional destacó que pertenecer a la OMS permite acceder a:

Actualizaciones científicas constantes y asesoramiento ante emergencias (como ocurrió con la pandemia).

Donaciones de vacunas y cupos gratuitos para estados que no pueden costearlas totalmente .

Coordinación de políticas sanitarias globales que dan fuerza a los sistemas locales.

"Es como el que no suma, pierde. Estar afuera nos deja separados de la comunidad científica internacional", sentenció el titular del colegio que representa a más de 3.500 médicos de la región .

Infraestructura y modernización de la sede

En cuanto a la gestión local, el Dr. Lusardi anunció la culminación de importantes obras en la sede de Belgrano 164. Tras años de ahorro, la institución instalará un ascensor para mejorar la accesibilidad y completó la reparación integral de los sanitarios, adaptándolos para personas con discapacidad

Además, se realizaron mejoras en los sistemas de calefacción y aire acondicionado para optimizar el gasto institucional y brindar mayor comodidad a los colegiados que asisten diariamente.

Formación y lucha contra el ejercicio ilegal

Por su parte, el Dr. Elguea hizo hincapié en la función de fiscalización que realiza el distrito para garantizar que todos los médicos estén debidamente matriculados, evitando así estafas y el ejercicio ilegal de la medicina .

En el plano educativo, se confirmó la agenda de la Escuela Superior de Educación Médica para este año:

Curso de Actualización en Ginecología: Presencial en Junín, el tercer sábado de cada mes.

Curso de Clínica Médica: Con cupos limitados y puntaje para certificación de especialidad

Posgrado en Medicina Interna: Se dictará en San Nicolás y Pergamino, con modalidades presenciales e híbridas.

"Nuestro objetivo es que el médico se sienta tranquilo y la sociedad también, sabiendo que quienes los atienden están en correcta situación profesional", concluyó Elguea