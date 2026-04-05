Fiorini y Petrecca recorrieron el "Festival Pampa": Sumaron fotos y refuerzo de la narrativa

Con una fuerte impronta institucional y política, el gobierno de la dupla Petrecca-Fiorini volvió a encontrar en el Festival Pampa un escenario ideal para mostrarse cerca del sector privado, celebrar el crecimiento de la gastronomía local y reforzar un discurso de gestión apoyado en los eventos, la promoción y la foto. Sin embargo, detrás del entusiasmo oficial, volvió a quedar flotando una discusión más profunda: cuánto de ese impulso se traduce realmente en políticas concretas de desarrollo para Junín.

La cuarta edición del festival, que se desarrolla en el predio de la Sociedad Rural de Junín, convocó a una importante cantidad de vecinos y visitantes de la región con una propuesta que combinó gastronomía, emprendedurismo, espectáculos, actividades culturales y el primer torneo de chefs, del que resultaron ganadores Gaspar García y Carmela Esturo, representantes del local “Bancá El Farol”, quienes ahora participarán del evento nacional Hotelga.

Más allá de la convocatoria y del valor que tiene una iniciativa de este tipo para el movimiento comercial y turístico de la ciudad, la jornada también funcionó como una nueva plataforma de visibilidad para el oficialismo local, que volvió a ubicarse en el centro de una actividad impulsada principalmente por instituciones y actores privados.

Fue precisamente en ese punto donde volvió a aparecer el discurso más repetido por la gestión local: la idea de que Junín crece a partir de la “simbiosis” entre lo público y lo privado. Una fórmula que el oficialismo utiliza con frecuencia para mostrar gestión, pero que muchas veces también funciona como cobertura discursiva ante la falta de políticas públicas de mayor profundidad.

Juan Fiorini, en ese marco, no perdió la oportunidad de subirse a esa narrativa. En su discurso, felicitó a los organizadores, agradeció a las instituciones participantes y volvió a destacar la supuesta importancia que su gestión le asigna al turismo y a la gastronomía como ejes de crecimiento.

