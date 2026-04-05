Nuevas capacitaciones en el marco de la "Escuela Emprendedora"

A través de un trabajo conjunto entre el Club de Emprendedores y la Fundación Inspirar, se abrió la convocatoria para una formación intensiva en modelos de negocio bajo la metodología Canvas. La iniciativa busca profesionalizar proyectos activos mediante capacitaciones presenciales y mentorías personalizadas para potenciar el tejido productivo regional.

El Gobierno de Junín, bajo la gestión del Club de Emprendedores, anunció el inicio del calendario de formación anual de la Escuela Emprendedora, un espacio diseñado para dotar de herramientas estratégicas a los actores económicos de la ciudad. Esta política pública consolidada ofrece programas de desarrollo profundo que permiten a los participantes incorporar conocimientos técnicos esenciales para el crecimiento sostenido de sus proyectos.

En esta primera etapa, se convoca a emprendedores con proyectos en marcha para participar de una capacitación presencial de cinco clases sobre el modelo de negocio Canvas, dictada en el Auditorio de España 37. Los interesados podrán postularse enviando un mensaje de WhatsApp al 2364 22 51 99 o a través de los enlaces disponibles en las redes sociales oficiales de la municipalidad. El mismo dará inicio el día 7 de mayo.

Sobre la importancia de estas acciones, la titular del Club de Emprendedores, Angelina Tomasella, expresó que «ya comenzamos este año dentro de lo que es la política de desarrollo emprendedor que se lleva adelante desde el municipio como parte de una estrategia que ya está instalada, la capacitación es un pilar muy fuerte, y en el caso de la Escuela Emprendedora, vamos a tener charlas y formaciones permanentes en temas que los emprendedores necesitan para que sus proyectos crezcan».

Asimismo, Tomasella destacó el cambio de formato para este ciclo lectivo: «La novedad es que ya estamos abriendo la convocatoria para formaciones que no serán charlas sueltas; empezamos a trabajar con formatos de temas en desarrollo profundo, con trayectos de cuatro a seis clases, lo que estamos lanzando ahora es el modelo de negocio trabajado a través del sistema Canvas, en conjunto con la Fundación Inspirar, con quienes venimos articulando exitosamente hace dos años».

Respecto a los beneficios exclusivos para los egresados, la funcionaria detalló que «esta capacitación de 5 clases presenciales, que comenzarán el día 7 de mayo, les permitirá profundizar en el modelo de cada negocio y, al finalizar, quienes egresen tendrán la posibilidad de acceder a una mentoría personalizada con los expertos de la Fundación, es el acompañamiento más profundo que se pueden llevar para su emprendimiento».

Finalmente, sobre los requisitos de inscripción, aclaró que «en este caso puntual no vamos a tomar ideas de negocio, sino proyectos que ya estén iniciados y que tengan disponibilidad los días jueves a las 14 horas, se realizará una selección previa de los postulantes para conformar el grupo, siempre buscando el compromiso de cursada para sacarle el máximo provecho a un programa que va a estar muy bueno».

Fuente: Gobierno de Junín.