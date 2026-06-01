Nuevo curso de manipulación de alimentos

La Dirección de Bromatología del Gobierno de Junín llevó adelante nuevas capacitaciones sobre seguridad alimentaria en las instalaciones de la Sociedad de Fomento del barrio Municipal, donde se dieron cita más de 100 vecinos que participaron y realizaron la evaluación correspondiente para obtener el carnet de manipulación habilitante. Desde la comisión fomentista agradecieron al Municipio por la cercanía y el apoyo permanente en beneficio de todos los vecinos del barrio.

Al respecto, Constanza Rebichini, directora de Bromatología del Municipio, indicó que “estamos muy contentos por la gran convocatoria que tuvimos para esta nueva edición de los cursos en buenas prácticas sobre manipulación de alimentos, tuvimos que cerrar la inscripción ya que teníamos más de 180 inscriptos y quiero agradecer a Héctor (Spina) y toda la comisión de la Sociedad de Fomento del barrio Municipal por todas las comodidades que nos brindaron para que podamos trabajar”.

Seguidamente, Rebichini sostuvo que “esta fue la tercera vez que organizamos estas capacitaciones acá en el salón del Municipal, y en este caso nos llamó la atención que asistió mucha gente del barrio y para nosotros eso es fundamental para llegar a todos los vecinos”. Luego, resaltó que “el carnet de manipulación es algo fundamental para asegurar la inocuidad de los alimentos, y en este sentido buscamos llegar a todos los barrios de la ciudad con estos cursos abiertos y gratuitos”.

Por su parte, Germán Aguilar, director de Relaciones Institucionales, señaló que “para nosotros como Gobierno de Junín es fundamental este trabajo articulado que mantenemos con todas las sociedades de fomento para concretar diversas actividades y propuestas en beneficio de los vecinos”, y añadió: “Con el programa ‘La Muni en tu Barrio’ nos acercamos a cada una de las comisiones de fomento de los distintos barrios de Junín y organizamos para desarrollar actividades de manera posterior como sucede por ejemplo con el curso de manipulación de alimentos”.

A su turno, Alejandra Gallo, prosecretaria de la Sociedad de Fomento del barrio Municipal, expresó: “Agradecemos al Municipio por acercarse constantemente hasta la Sociedad de Fomento para brindar esta clase de cursos y capacitaciones que no solo sirven a las personas que lo realizan, sino también a toda la comunidad en general ya que se promueven las condiciones básicas de higiene, seguridad y cuidados personales que se deben tener en cuenta a la hora de manipular alimentos”.

“Siempre que necesitamos algo desde la Municipalidad nos responden enseguida y nos brindan las respuestas que precisamos en cada caso, por lo cual para nosotros como fomentistas es muy importante contar con este acompañamiento”, finalizó Gallo.

Taller para estudiantes en el Colegio Padre Respuela

Se dictaron capacitaciones sobre manipulación segura de alimentos tradicionales y libres de gluten para estudiantes de sexto año del Colegio Padre Respuela. La iniciativa se enmarca en el proyecto pedagógico “Construyendo ciudadanía y proyecto de vida”, cuyo propósito es brindar herramientas concretas para la inserción laboral y el desarrollo de microemprendimientos escolares.

El Municipio de Junín continúa impulsando políticas públicas orientadas a acercar a los estudiantes secundarios al mundo del trabajo y la formación profesional. En esta oportunidad, personal de la Dirección de Bromatología asistió durante tres jornadas al establecimiento educativo para capacitar a los alumnos de las tres modalidades (Economía, Sociales y Naturales) en prácticas higiénicas y salud comunitaria.

La propuesta no solo busca fortalecer el vínculo entre la escuela y los estudios superiores, sino también dotar a los jóvenes de competencias clave para sus proyectos productivos anuales. Al finalizar las evaluaciones correspondientes, se gestionará la entrega formal del Carnet de Manipulador de Alimentos oficial, un requisito indispensable que potenciará la empleabilidad de los alumnos una vez egresados.

Al respecto de las jornadas, Constanza Rebichini, responsable de la Dirección de Bromatología, manifestó que «asistimos al Colegio Padre Respuela para dictar el curso de manipulación segura de alimentos con el objetivo de gestionar la posterior entrega del carnet habilitante a los sextos años del establecimiento, pensamos este instrumento con múltiples funciones, principalmente como una herramienta clave para una posible salida laboral inmediata el día de mañana, cuando los chicos terminen la escuela secundaria y comiencen la búsqueda de su primer trabajo».

Asimismo, la funcionaria detalló el impacto directo que tiene esta formación en las actividades internas de la institución: «El curso se planificó también en el marco de los proyectos institucionales vigentes que tienen los alumnos, tales como el kiosco saludable de la escuela, su producción de la huerta y los emprendimientos ‘Chipá Respuela’ y ‘Tung tung Salud’ (elaboración de ensaladas saludables), con el carnet, los chicos ya quedan habilitados para elaborar de forma responsable ensaladas saludables para vender al mediodía en el colegio, como así también producir y comercializar los chipá tanto dentro como fuera de la institución para recaudar fondos».

Por último, Rebichini destacó la importancia de la perspectiva inclusiva del taller: «Dedicamos una jornada especial a la manipulación segura de alimentos libres de gluten, una acción sumamente importante considerando que el mes de mayo es el mes del celíaco, en estos cursos los alumnos tienen compañeros y personal docente que padecen celiaquía; por lo tanto, nos pareció fundamental profundizar en este aspecto para garantizar el cuidado de la salud de todos y promover una mejor convivencia diaria dentro de la comunidad educativa».

Fuente: Gobierno de Junín