Michel advirtió sobre el costo fiscal del RIGI y cuestionó que los beneficios se otorguen a inversiones ya anunciadas

El diputado nacional por Entre Ríos, Guillermo Michel, cuestionó los fundamentos económicos del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) y advirtió mediante un informe sobre cuánto le cuesta al Estado, en términos de impuestos que deja de cobrar, el conjunto de beneficios que sostiene al Régimen.

El está línea, el referente del Frente Renovador afirmó: “El Gobierno presupone que, sin los beneficios del RIGI, las inversiones no se hacían, cuando en realidad la mayoría de las inversiones ya estaban anunciadas”. Y sentenció: “Se cae la idea de que sin el RIGI esas inversiones no se hubieran radicado en el país y que, por lo tanto, la recaudación de referencia sería cero”.

A su vez, el diputado massista alertó sobre la magnitud del esfuerzo fiscal que implica para el Estado sostener ese esquema de beneficios: “Lo cierto es que el costo fiscal es sustancial: casi 1.837 millones de dólares anuales para los primeros 13 proyectos aprobados, representando un 0,27% del PBI”, remarcó. Considerando además, que lo que pierde el Estado en recaudación podría destinarse a sectores menos favorecidos como salud, educación o seguridad.

Para finalizar, Michel, advirtió que el impacto sobre las cuentas públicas podría ser aún mayor en los próximos años y señaló: “Ese número va a seguir creciendo a medida que el RIGI sume nuevas adhesiones y más aún si el ‘Súper RIGI’ obtiene aprobación parlamentaria y comienza a generar proyectos propios”.