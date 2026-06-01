María Rosa Fernández Othacéhé es la nueva presidenta del Colegio de Abogados de Junín

La doctora María Rosa Fernández Othacéhé asumió formalmente la presidencia del Consejo Directivo del Colegio de Abogados del Departamento Judicial Junín. El acontecimiento marca un hito histórico sin precedentes para la colegiación local, ya que se trata de la primera mujer en ocupar el cargo, en esta oportunidad en reemplazo de Santiago Bertamoni, quien estuvo al frente de la entidad los últimos cuatro años.

El Consejo Directivo, que acompañará a Fernández Othacéhé quedó estructurado por miembros titulares que desempeñarán sus funciones por un período de cuatro años. Ellos son los doctores María Silvina Lamelza, Matías Luján Sassoni, Karina Verónica Bivona, Leonardo Germán Poleri y Mario Gabriel Scorsetti. Asimismo, para completar el término restante de dos años de mandato en el cuerpo, asumieron como titulares los doctores Santiago Albino Fernández, Natalia Rodríguez, Leonardo Italo Armellini, Pablo Ricardo Torres, Miguel Ángel Mirad y Nora Mabel Serafino.

Por el lado de las vocalías suplentes del Consejo Directivo, el esquema de renovación determinó que los doctores Ayelén Mercedes Barile, Darío Rodolfo De Ciervo, José Ignacio Borruto y Julieta Francisquelo cumplan un mandato de cuatro años, mientras que los doctores Mariano Daniel Loguzzo, Nerina Paola El Kafu, Iván Matías López, Cristina Deolinda Molina y Carolina Fernanda Andreotti lo harán por el término restante de dos años.

La Caja de Abogados de la Provincia contará con el doctor Santiago Andrés Bertamoni como director titular por cuatro años y el doctor Nicolás Norberto Ottaviano como director titular por dos años. En carácter de directores suplentes se incorporaron el doctor Nicolás Martín Gaud por el término de cuatro años y el doctor César Manuel Nomdedeu por el plazo de dos años. A su vez, el control interno quedó delegado en la Comisión Revisora de Cuentas de la mencionada Caja, a cargo de Nora Nilda Díaz como delegada titular y Trinidad De Cunto como delegada suplente.

El Tribunal de Disciplina también renovó sus cuadros técnicos. Los cargos de miembros titulares por cuatro años serán ejercidos por los doctores Marcelo Fabián Miano, Fabiana Edith Manueli y Sebastián Ezequiel Maschio, acompañados por los doctores Juan Ignacio Balestrasse y Natalia Ríos, quienes asumieron la titularidad por dos años. El cuerpo de suplentes de este tribunal quedó integrado por los doctores Luciano Ezequiel Suárez, Martín Ignacio Repetti y Antonela Gerardi por cuatro años, y la doctora Gabriela Denisa Franco por el término de dos años.

Finalmente, la inserción del Colegio de Junín en el plano institucional nacional quedó ratificada a través de sus representantes ante la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA). Estará encabezada de manera natural por Fernández Othacéhé, y contará con el doctor Sergio Daniel Avalle en el rol de delegado titular.

Fuente: Somos Radio.