Con bono y aguinaldo confirmado, estas son las fechas de cobro de junio para jubilados

Los jubilados y pensionados de Anses ya tienen definido el calendario de pagos de junio de 2026. El mes tendrá una particularidad importante: además del aumento por movilidad, los beneficiarios alcanzados recibirán el bono extraordinario y el medio aguinaldo correspondiente al primer semestre del año.

La actualización de junio surge de la fórmula establecida por el Decreto 274/2024 y fue oficializada por Anses con una suba del 2,58%.

De esta manera, el haber mínimo pasó a $403.317,99, mientras que el bono extraordinario continuará en $70.000, según el Decreto 399/2026.

Con estos componentes, un jubilado que cobra la mínima percibirá en junio $403.317,99 de haber, $70.000 de bono y aproximadamente $201.659 de aguinaldo. El ingreso total supera así los $674.000 durante el mes.

Jubilados Anses: fechas de cobro de junio con aguinaldo

Jubilaciones y pensiones que no superan un haber mínimo:

DNI terminados en 0: 8 de junio

DNI terminados en 1: 9 de junio

DNI terminados en 2: 10 de junio

DNI terminados en 3: 11 de junio

DNI terminados en 4: 12 de junio

DNI terminados en 5: 16 de junio

DNI terminados en 6: 17 de junio

DNI terminados en 7: 18 de junio

DNI terminados en 8: 19 de junio

DNI terminados en 9: 22 de junio



Jubilados Anses con haberes superiores al mínimo



DNI terminados en 0 y 1: 23 de junio

DNI terminados en 2 y 3: 24 de junio

DNI terminados en 4 y 5: 25 de junio

DNI terminados en 6 y 7: 26 de junio

DNI terminados en 8 y 9: 29 de junio



Bono, aumento y aguinaldo para jubilados

El bono extraordinario continuará con un valor máximo de $70.000 y seguirá siendo variable para quienes perciban ingresos superiores al haber mínimo, hasta alcanzar el tope previsto por la normativa vigente.

El beneficio alcanza a jubilados, pensionados, titulares de PUAM y Pensiones No Contributivas.