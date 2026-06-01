Están todos

Kansas City fue la ciudad elegida por la Asociación del Fútbol Argentino como sede para afrontar la Copa del Mundo 2026 y el plantel completo de la Selección Argentina ya se encuentra instalado completamente luego de la llegada de los últimos dos futbolistas: Lionel Messi y Rodrigo De Paul.

De esta manera, comenzó oficialmente la etapa final de preparación de cara al debut en la máxima cita del fútbol internacional.

Junto al cuerpo técnico liderado por Lionel Scaloni, viajaron dirigentes, integrantes del staff médico, utileros, personal de seguridad y prensa, además de un importante grupo de futbolistas que ya quedaron concentrados. Entre ellos, aparecen nombres de peso como Julián Álvarez, Enzo Fernández, Cristian Romero, Nicolás Otamendi, Leandro Paredes, Giovani Lo Celso, Thiago Almada y Nicolás Tagliafico, además de jóvenes que buscarán ganarse un lugar importante dentro del equipo, como Valentín Barco, Nicolás Paz y Giuliano Simeone.

Uno de los casos que genera especial atención es el de Leandro Paredes, quien llegó con una lesión muscular sufrida en su último compromiso con Boca. El mediocampista inició un plan específico de recuperación y tendrá varias jornadas para ponerse a punto antes del estreno mundialista.

La concentración argentina tendrá como centro de operaciones el Hotel Origin, mientras que los entrenamientos se desarrollarán en el moderno complejo del Sporting Kansas City, considerado por la AFA como uno de los mejores centros de alto rendimiento de Estados Unidos. El predio cuenta con tecnología de última generación, áreas de recuperación física, salas de análisis táctico y un gimnasio especialmente acondicionado para las necesidades del plantel campeón del mundo.

Además de los convocados mundialistas, también forman parte de la delegación varios futbolistas citados para colaborar en los entrenamientos y participar de los amistosos preparatorios frente a Honduras e Islandia. Entre ellos se destacan Agustín Giay, Nicolás Capaldo, Santiago Beltrán, Joaquín Freitas, Tomás Aranda y Simón Escobar.

En horas de la tarde de este domingo, Lautaro Martínez ingresó al impresionante complejo deportivo donde los de Lionel Scaloni harán base durante el Mundial 2026 y ya está listo para comenzar los entrenamientos este lunes a la par de sus compañeros.

Tras una jornada destinada principalmente a la adaptación y el descanso luego del viaje, el plantel comenzará a intensificar los trabajos mientras aguarda la incorporación de los jugadores que arribarán directamente desde Europa. La planificación está definida y cada detalle fue cuidadosamente estudiado durante los últimos meses por la estructura de la AFA.

Con la base ya instalada en Kansas, la Albiceleste empieza a vivir el clima mundialista. El objetivo es llegar de la mejor manera al debut frente a Argelia, programado para el próximo 16 de junio, en el inicio de una nueva ilusión para el equipo que buscará defender la corona obtenida en Qatar 2022.

Fuente: Doble Amarilla.