Preocupación en comercios e industrias de Junín por el impacto de la quita de Zona Fría

El invierno se presenta como uno de los desafíos económicos más complejos de los últimos años para la ciudad de Junín. La decisión del Gobierno nacional de desmantelar el régimen de Zona Fría (Ley 27.637) encendió alarmas urgentes en la comunidad. Las estimaciones de las distribuidoras prevén que, ante la pérdida generalizada del beneficio territorial, las boletas de gas sufrirán aumentos muy marcados en los meses de mayor necesidad de calefacción.

Este reajuste tarifario se traducirá de inmediato en un doble impacto sobre la economía de Junín: afectará las estructuras operativas de las pymes industriales y comerciales, y generará una drástica detracción del poder adquisitivo doméstico, restando liquidez al circuito comercial local.

El golpe directo a los costos fijos: industrias y comercios intensivos

Aunque el subsidio por Zona Fría beneficiaba de manera directa y masiva a los usuarios residenciales, la reconfiguración del mercado energético golpea en paralelo a los cuadros tarifarios generales de comercios e industrias. Para las pymes intensivas en el uso de gas natural de red, el impacto de los nuevos aumentos compromete severamente la rentabilidad de las actividades operativas.

Panaderías y confiterías: Estos rubros dependen de un uso constante y de gran volumen en hornos y plantas de cocción. "El gas para nosotros es una materia prima más, como la harina. Los hornos no se pueden apagar", explicó la dueña de una tradicional panadería de la ciudad. "Si trasladamos todo el aumento del gas al precio del pan, la gente no nos va a comprar; pero si lo absorbemos nosotros, trabajamos a pérdida. Estamos entre la espada y la pared", lamentó la comerciante.



La infraestructura deportiva local: Un caso emblemático afecta a los natatorios de la ciudad. La pileta climatizada de un club local requiere un consumo volumétrico constante de gas para mantener la temperatura del agua durante la temporada invernal. La suba de las tarifas pone en jaque la sostenibilidad económica de estas instalaciones, obligando a revaluar el costo de las cuotas sociales, los aranceles de los usuarios o los horarios de funcionamiento.



Comercios de calefacción, gastronomía y hotelería: Locales comerciales de gran superficie y establecimientos gastronómicos se enfrentan a boletas imposibles de eludir si pretenden mantener ambientes climatizados para sus clientes durante las bajas temperaturas.

El segundo impacto: menos plata en la calle y caída del consumo

El efecto secundario, pero quizás el más dañino para el entramado pyme de Junín, es el impacto indirecto en la demanda interna. La quita del beneficio geográfico afectará a cerca de 30.000 hogares juninenses, que verán multiplicarse el neto de su factura justo en los meses más fríos del año.

Cada peso adicional que un vecino de Junín deba destinar para pagar su factura de gas es un peso que se retira del circuito económico local. El dinero que antes se volcaba a la compra de indumentaria, calzado, servicios recreativos, artículos del hogar o mejoras edilicias quedará absorbido por el costo de la energía. Los comerciantes juninenses ya prevén un invierno con locales vacíos y una marcada caída en los niveles de facturación debido a esta contracción forzada del consumo.

Ante una crisis de demanda concurrente con un alza sustancial de los costos de producción, el sector comercial e industrial de Junín enfrenta una encrucijada crítica. La combinación del frío invernal y el peso de las tarifas amenaza con congelar la actividad económica de la ciudad.

Desde la dirigencia de las prestadoras locales expresaron su preocupación por el incremento potencial de la morosidad y la falta de pago durante el invierno . El único paliativo que quedará vigente para un universo reducido de la población será el traspaso al nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados, destinado exclusivamente a hogares de sectores vulnerables que tramiten su inscripción de forma individual.