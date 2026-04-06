Fin de semana de incidentes viales en Junín: un conductor se dio a la fuga tras embestir a un hombre

La ciudad de Junín fue escenario de una seguidilla de incidentes viales durante las últimas 48 horas, dejando como saldo tres personas heridas y un conductor prófugo.

Choque y fuga

El episodio más indignante tuvo lugar en la tarde del sábado, en la intersección de Javier Muñiz y Ameghino. Un hombre adulto se disponía a descender de su camioneta cuando fue violentamente embestido por un Peugeot 206. Lejos de detenerse a auxiliar a la víctima, el conductor del auto aceleró y se dio a la fuga.

El damnificado recibió las primeras curaciones por parte de transeúntes hasta la llegada del personal del SAME, que decidió su traslado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA) para realizarle estudios de control debido a los golpes recibidos. Según fuentes policiales, testigos presenciales aportaron datos clave sobre el vehículo, los cuales están siendo analizados para dar con el responsable.

Motociclistas heridos

La jornada del domingo no fue más tranquila en materia de tránsito. En la Avenida Circunvalación, a la altura de la rotonda de la Terminal de Ómnibus, un joven motociclista perdió el control de su rodado por causas que aún se tratan de establecer y terminó tendido en la cinta asfáltica. Fue derivado de urgencia a la guardia del HIGA.

Casi en simultáneo, en la esquina de Libanesa y República, otro motociclista de 24 años protagonizó un hecho similar. Tras perder el dominio de su moto, sufrió una fuerte caída que requirió la intervención inmediata de los servicios de emergencia. Tras una asistencia primaria en el lugar, también fue trasladado al centro asistencial público.

En todos los casos, trabajó personal policial de las jurisdicciones correspondientes para ordenar el tránsito y realizar las pericias de rigor.

Fuente junin24