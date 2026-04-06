Avenida República: Denuncian veredas “detonadas” y falta de infraestructura

La Avenida República se ha consolidado en los últimos años como uno de los polos comerciales a cielo abierto con mayor expansión en Junín. Sin embargo, este crecimiento de la actividad privada convive actualmente con limitaciones en la infraestructura pública, un tema que fue el eje central de una reciente reunión de trabajo entre la Sociedad Comercio e Industria (SCIJ) y miembros del Gabinete municipal.

Marianela Mucciolo, presidenta de la SCIJ, detalló tras el encuentro la preocupación del sector por el estado de las aceras. Según la dirigente, existen tramos que presentan un avanzado deterioro, con desniveles que dificultan el tránsito peatonal.

La problemática de la accesibilidad

El diagnóstico presentado por la entidad gremial empresaria pone énfasis en la circulación de los sectores más vulnerables. “Sabemos que hay algunas [veredas] que están intransitables y el libre tránsito en sí es casi imposible para personas con discapacidad, ancianos y mamás que llevan a sus hijos en changuitos”, explicó Mucciolo.

A pesar de la identificación del problema, la resolución técnica y económica de las obras de reparación asoma como un desafío a mediano plazo. Desde la dirigencia mercantil reconocieron que, debido al contexto actual, los arreglos integrales no podrían ejecutarse de manera inmediata, aunque destacaron la importancia de iniciar una planificación conjunta para hallar soluciones graduales.

Agenda de servicios y seguridad

Más allá del estado de los suelos, la mesa de trabajo abordó una hoja de ruta integral para potenciar el sector. Entre los puntos tratados se encuentran: Seguridad y Prevención; Mantenimiento Urbano; Ordenamiento Vial.

El compromiso del sector privado

Mucciolo destacó el "alto grado de participación" de los comerciantes de la Avenida República, quienes buscan transformar el área en un espacio de permanencia para el cliente. El concepto de "centro comercial a cielo abierto" requiere, según los actores involucrados, de un entorno urbano que no solo facilite la compra, sino que ofrezca una experiencia cómoda y segura.

El encuentro concluyó con el compromiso de mantener el canal de diálogo abierto entre el municipio y la Sociedad Comercio e Industria para monitorear los avances en los servicios básicos, mientras se evalúan las vías de financiamiento o ejecución para las mejoras estructurales pendientes.