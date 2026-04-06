Educación y Justicia lanzan un programa conjunto para fortalecer el acompañamiento de adolescentes en Junín

La Jefa Distrital de Educación, Paola Berro, junto a la Jefa Regional de Educación (Región 14 DIEGEP), María Elisa Curá, y el Fiscal General del Departamento Judicial de Junín, Dr. Juan Manuel Mastrorilli, anunciaron el inicio de un trabajo articulado entre el sistema educativo y el ámbito judicial. Esta iniciativa tiene como objetivo central acompañar a los jóvenes, promover vínculos saludables y generar herramientas para la resolución pacífica de conflictos, previniendo situaciones de vulnerabilidad en el ámbito escolar.

En el marco de este acuerdo, se desarrollarán ciclos de charlas y talleres en instituciones de nivel secundario, donde se abordarán de manera integral temas de alta preocupación actual como la justicia restaurativa, los consumos problemáticos, el auge de las apuestas online y la prevención de noviazgos violentos. Las propuestas retoman programas vigentes y buscan crear espacios de reflexión donde los estudiantes puedan expresar sus inquietudes y preocupaciones.

El abordaje técnico contará con la participación del Equipo Distrital de Infancias y Adolescencia (EDIA), que fortalecerá el seguimiento de las trayectorias educativas. En paralelo, el Centro de Orientación Familiar (COF) trabajará directamente con las familias y la comunidad, brindando recursos para identificar y abordar estas problemáticas desde el hogar. Asimismo, el Equipo Distrital de Inclusión (EDI), en coordinación con el Servicio Local, continuará con el monitoreo de estudiantes desvinculados o con trayectorias discontinuas.

Un componente clave del proyecto es la difusión de las funciones del Ministerio Público Fiscal. Las autoridades buscan acercar información clara a la comunidad sobre los canales de atención y el acceso a la justicia, fortaleciendo el conocimiento de los derechos ciudadanos. Paola Berro subrayó que estas acciones seguirán los lineamientos de la Dirección Provincial de Educación Sexual Integral (ESI), con especial énfasis en el respeto y la igualdad.

Por su parte, Elisa Curá reafirmó el compromiso de las jefaturas con una escuela que no solo enseñe contenidos académicos, sino que también acompañe activamente a los jóvenes en el ejercicio de sus derechos y en la construcción de una convivencia basada en la escucha y el cuidado colectivo.