El Barrio Cerrito Colorado no tendrá más la garita policial: Malestar vecinal con el municipio

Mientras en delito se incrementa, la secretaría de Seguridad de Junín decidió sacar la garita de seguridad que estaba colocada en el Barrio Cerrito Colorado.

El malestar, que llegó a la redacción de Junín Digital, fue puesto en palabras por Juan Manuel Soberano, presidente de la sociedad de fomento del barrio: “La garita está desde hace años, desde antes de la pandemia. Fue producto de una gestión que se hizo en su momento con reuniones con el intendente y autoridades de la policía, porque teníamos hechos delictivos en la zona, algunos graves, y era un requerimiento. Es un barrio de quintas que no tenía ningún método de seguridad. Ahora ni siquiera tenemos la garita. Es un barrio joven que creció mucho en los últimos años, con más de 170 familias. Por lo tanto, se necesitan estos servicios de seguridad, entre otros".

"Para nosotros, la garita es sumamente importante y nos sirvió. Consideramos que persuade y ante eventuales hechos, es funcional para dos barrios, porque estaba ubicada en el centro de ambos. Esto no se trata de un capricho o algo sin sentido; es necesario para todos los vecinos", indicó a La Verdad.