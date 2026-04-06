Conflicto en el transporte de Junín: paro por tiempo indeterminado ante el despido de un chofer

Los trabajadores de la empresa de colectivos 8 de Octubre iniciaron una medida de fuerza que mantiene paralizado el servicio en la ciudad. La decisión, comunicada por el cuerpo de delegados, surge como respuesta al despido de un conductor, el cual califican como arbitrario e injustificado. Según explicó el referente gremial, Martín, el cese de actividades se mantendrá firme hasta que el trabajador sea reincorporado a sus funciones.

El conflicto se originó tras el envío de un telegrama de despido en el que la empresa alega que el chofer circuló a exceso de velocidad y cruzó un semáforo en rojo en la intersección de las calles Mitre y Levenson. Sin embargo, los trabajadores desmienten estas acusaciones y denuncian graves falencias en el mantenimiento de las unidades. Aseguran que los colectivos carecen de velocímetros operativos y de sistemas de seguridad en las puertas, lo que impide a los conductores conocer con precisión la velocidad a la que transitan.

Desde el sector gremial sostienen que el trabajador afectado cuenta con más de dos años de antigüedad, un legajo impecable y que no registra sanciones previas ni llegadas tarde. Incluso destacaron su compromiso en incidentes pasados, donde el chofer intervino activamente para sofocar principios de incendio en unidades mecánicamente deficientes. Para los delegados, el despido representa un acto de persecución laboral que afecta la estabilidad de todo el personal.

A pesar de haber mantenido contactos con los empresarios en Buenos Aires, las negociaciones se encuentran actualmente estancadas sin una oferta de solución. El Ministerio de Trabajo ya tomó intervención en el caso y fijó una audiencia de conciliación para el próximo martes. Mientras tanto, el municipio no ha emitido un comunicado oficial ni ha establecido una mesa de diálogo directa con los representantes de los choferes.

La medida de fuerza afecta a miles de usuarios de Junín que utilizan el transporte público a diario. Desde el gremio pidieron disculpas a la comunidad por los inconvenientes ocasionados, pero enfatizaron que no reanudarán el servicio hasta que se garantice el regreso del compañero a su puesto de trabajo, priorizando el sustento de su familia y el respeto a sus derechos laborales.