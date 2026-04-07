Grave accidente en la Ruta 7: un auto volcó tras rozar a un camión y hay cuatro heridos

Un fuerte accidente de tránsito tuvo lugar en las primeras horas de este martes sobre la Ruta Nacional 7, específicamente a la altura del kilómetro 200, en las inmediaciones de la ciudad de Chacabuco. El siniestro fue protagonizado por un automóvil particular que, tras rozar lateralmente con un camión, perdió el control y terminó volcando sobre la banquina.

Como consecuencia del impacto, cuatro personas resultaron heridas: dos adultos y dos menores. La situación más crítica se vivió con los mayores de edad, quienes quedaron atrapados entre los hierros retorcidos del vehículo. Para su liberación, fue necesaria la intervención de una dotación de Bomberos Voluntarios, que utilizó herramientas neumáticas de corte y expansión en un operativo de rescate que se extendió por varios minutos.

Personal policial y servicios de emergencia trabajaron en el lugar para asistir a las víctimas, quienes fueron trasladadas de urgencia al hospital municipal de Chacabuco. Según el primer reporte médico, los heridos ingresaron conscientes con diversos politraumatismos y permanecen bajo observación facultativa.

Si bien las causas exactas del choque están siendo investigadas por los peritos, las autoridades señalaron que las condiciones climáticas eran adversas al momento del hecho. La presencia de bancos de niebla y la calzada húmeda habrían sido factores determinantes en la maniobra que derivó en el vuelco. El tránsito en la zona se vio afectado parcialmente mientras se realizaban las tareas de asistencia y remoción de los vehículos.