Fernando "Turi" Burgos asumió al frente del PJ de Junín y llamó a la unidad para construir una alternativa en 2027

Fernando Turi Burgos asumió este martes como nuevo presidente del Partido Justicialista de Junín y, en sus primeras definiciones públicas tras asumir el cargo, puso el foco en la necesidad de consolidar la unidad del peronismo local, fortalecer el trabajo territorial y construir una propuesta política “superadora” de cara a las elecciones de 2027.

En diálogo con Junín Digital, el flamante titular del PJ local aseguró que inicia esta nueva etapa con “muchas expectativas” y remarcó que el principal desafío será dejar atrás las diferencias internas para avanzar en un proyecto común.

“Hay una nueva etapa en la cual creo firmemente que hay que trabajar en unidad. No podemos seguir con internas tras internas. El PJ es el ámbito donde se tienen que debatir y sanar todos esos matices”, expresó.

En ese sentido, Turi Burgos consideró que dentro del peronismo juninense no existen divisiones profundas, sino diferencias de forma que deben ser encauzadas dentro de la estructura partidaria. “Siempre hablo de matices porque no hay divisiones o puntos de vista profundos. Si trabajamos eso, tenemos grandes expectativas para construir un proyecto político superador y que pueda representar bien a la ciudadanía de Junín”, sostuvo.

Críticas al municipio

Durante la entrevista, el nuevo presidente del PJ también trazó una mirada crítica sobre la gestión del intendente Pablo Petrecca y apuntó a la falta de planificación en el desarrollo urbano de la ciudad.

“Sabemos que es un municipio que administra, pero que no planifica ni organiza”, afirmó, y cuestionó que existan sectores de Junín con necesidades básicas insatisfechas a pocas cuadras del centro.

“Hay muchos barrios aislados y estamos hablando de lugares que están a 20 cuadras de la rotonda del municipio, donde faltan necesidades básicas de supervivencia”, señaló.

Para Turi Burgos, el gobierno local ha consolidado una imagen de ciudad “embellecida” en determinadas zonas, pero sin abordar las problemáticas estructurales que atraviesan numerosos barrios. “El municipio se instaló solamente en un sector, donde ellos te dicen que ‘Junín está lindo’. Y claro, quien viene de afuera entra por la circunvalación o por la parte céntrica y ve una ciudad embellecida, pero hay cuestiones mucho más profundas de las que hoy el municipio no se está haciendo cargo”, remarcó.

Unidad y territorio

Consultado sobre la posibilidad de unificar a los distintos sectores del peronismo local, Turi Burgos reconoció que será una tarea compleja, aunque ratificó su compromiso de avanzar en ese camino. “Mi tarea va a ser ardua, pero no voy a claudicar en buscar la unidad”, aseguró.

En esa línea, destacó que quienes hoy integran el Consejo del Partido representan distintos espacios y expresiones políticas dentro del justicialismo, pero también a una parte importante del electorado juninense.

“Tenemos que tener la responsabilidad política de ser sinceros. Cada uno de los que hoy nos sentamos en el Consejo del Partido representamos algo y, sobre todo, representamos a gran parte del electorado de Junín”, manifestó.

Además, reivindicó el trabajo territorial como eje central de la reconstrucción partidaria. “Tenemos que trabajar como sabemos nosotros los peronistas: caminando los barrios, charlando con los vecinos, escuchando y tratando de dar respuestas”, afirmó.

Pensando en 2027

Por último, Turi Burgos sostuvo que el objetivo principal del peronismo local debe ser elaborar una propuesta de gobierno antes de discutir candidaturas.

“Tenemos vocación de gestión. Si nosotros nos centramos primero en trabajar en un proyecto, más allá de quién pueda encabezarlo, sea mujer o sea hombre, lo primero es trabajar en un objetivo común”, planteó.

Y cerró con una definición de cara al futuro político de la ciudad: “Después habrá que definir quién es la persona que nos lleve adelante ese proyecto, pero el objetivo es claro: construir una alternativa para ganar el municipio en 2027”.