Cayó el “entregador” del violento robo a un comerciante local tras permanecer prófugo

En un importante avance investigativo, las autoridades de Junín lograron la detención de un hombre que se encontraba prófugo de la Justicia, vinculado directamente con un violento robo calificado cometido en agosto del año pasado. El operativo permitió capturar al sospechoso en el radio urbano local, quien está señalado como el "entregador" en el asalto a la vivienda de un conocido comerciante de la ciudad.

Según los datos de la causa, el delincuente cuenta con un frondoso prontuario y habría facilitado la información necesaria para que otros dos cómplices, domiciliados en Mar del Plata, ejecutaran el golpe. Cabe destacar que la banda ya había sufrido una baja previa, dado que uno de los sujetos oriundos de la ciudad balnearia también fue aprehendido y puesto a disposición de los magistrados intervinientes. Con esta nueva detención, la Justicia busca cerrar el círculo sobre la organización criminal que operaba conectando delincuentes locales con asaltantes de la costa atlántica.

Fuente laverdad