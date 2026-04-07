Operativos de saturación en Junín: Persecuciones, detenciones y múltiples secuestros de motocicletas

Bajo una planificación estratégica que abarca distintos sectores de Junín, las fuerzas policiales, en conjunto con la Agencia Municipal de Seguridad Vial (AMSV) y Control Ciudadano, desarrollaron este lunes una intensa jornada de saturación y control de tránsito. El despliegue, orientado a la prevención de ilícitos y al ordenamiento del espacio público, arrojó como saldo una serie de detenciones por pedidos de captura y el secuestro de varios vehículos con irregularidades.

El episodio de mayor tensión tuvo lugar en la Avenida de Circunvalación. En ese sector, un operativo cerrojo integrado por efectivos de la Comisaría Primera, el Grupo Motorizado SASU, el GAD e Infantería, entre otras dependencias, culminó con el secuestro de seis motocicletas. Durante el procedimiento, un joven de 18 años intentó evadir el retén dándose a la fuga a contramano por la avenida, lo que inició una breve pero peligrosa persecución que terminó con su aprehensión por el delito de resistencia a la autoridad.

En paralelo, la actividad policial se extendió hacia los barrios y zonas comerciales, permitiendo capturar a personas con cuentas pendientes ante la justicia. En el Barrio Nuestra Señora de Luján, un hombre de 39 años fue detenido tras ingresar sin permiso a una vivienda, constatándose luego que poseía un pedido de captura activo por tentativa de hurto. Asimismo, en la localidad de Saforcada, el Puesto de Vigilancia identificó a un sujeto buscado por la justicia de Villa Carlos Paz por causas de violencia de género, mientras que en el Parque Natural Laguna de Gómez se interceptó a un hombre de Bragado con un pedido de captura vigente solicitado por la justicia porteña.

El centro de la ciudad y el corredor universitario también fueron escenario de procedimientos preventivos. El cuerpo de Bici Policías de la UPPL concretó cuatro aprehensiones por tenencia de estupefacientes en distintos puntos, incluyendo el Parque Ecológico y la intersección de Sáenz Peña y Newbery. Además, se notificó a individuos con pedidos de paradero de Malvinas Argentinas y General Viamonte, este último por infracciones contravencionales.

Desde las dependencias intervinientes señalaron que estos operativos de saturación dinámica se mantendrán de forma sorpresiva en horarios clave. El trabajo articulado entre la policía y las áreas de control municipal busca no solo retirar de circulación vehículos que no cumplen con la normativa, sino también detectar de manera temprana a personas con antecedentes que circulan por la vía pública