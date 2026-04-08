Copa Argentina: Sarmiento busca los 16avos

Por los 32avos de final de la Copa Argentina, Sarmiento y Tristán Suárez se enfrentan, este miércoles a las 21.10 horas, en el Estadio Julio Humberto Grondona, con el arbitraje de Gonzalo Pereira.

El Verde lleva cuatro ediciones sin poder superar la primera instancia y en este 2026 intentará avanzar a 16avos. de final con un equipo que mezclará habituales titulares y otros sustitutos.

Enfrente, el Lechero está primero en la Zona B de la Primera Nacional y contará con mayoría de titulares.

Probables formaciones:

Sarmiento: Thiago Ayala; Santiago Salle, Agustín Seyral, Lucas Suárez, Gabriel Díaz; Julián Contrera, Facundo Alaggia, Jonatan Gómez, Yair Arismendi; Pablo Magnín y Diego Churín. DT: Facundo Sava.

Tristán Suárez: Joaquín Bigo; Alejandro Molina, Matías Olguín, Brian Aguilar, Agustín Baldi, Nicolás Fernández; Maximiliano Luayza, Nicolás Del Priore, Kevin Colli, Ángel Almada; Augusto Berrondo. DT: José María Martínez.

Árbitro: Gonzalo Pereira.

Estadio: Julio Humberto Grondona (Arsenal).