Junín recibiría $950 millones del nuevo fondo provincial: Fiorini debe firmar para asegurar los recursos

El Gobierno de la provincia de Buenos Aires oficializó la reglamentación del FEFIM mediante el Decreto N° 358, estableciendo un esquema de asistencia financiera que combina giros automáticos con recursos condicionados a proyectos específicos. Para el municipio de Junín, esto representa una oportunidad de financiamiento crucial en un contexto de necesidad de obras de infraestructura y servicios. Sin embargo, la normativa es clara: el intendente interino Juan Fiorini tiene la responsabilidad de firmar y presentar una nota de adhesión para acceder al 30% de los fondos correspondientes a programas provinciales.

El funcionamiento del fondo estipula que el 70% de los recursos se distribuirá de manera directa a través del Coeficiente Único de Distribución (CUD). Pero para el porcentaje restante, la gestión de Fiorini deberá elegir estratégicamente entre tres áreas: el Programa de Transporte y Acceso Territorial, el de Mejoramiento de la Infraestructura Municipal o el programa Cultura y Territorio. El decreto subraya que cada distrito solo puede adherirse a un único programa, una decisión que en Junín marcará la prioridad de la inversión pública para los próximos meses.

La firma de esta adhesión, cuyo modelo ya fue aprobado en los anexos del decreto, es el requisito indispensable para que el municipio de Junín canalice los recursos hacia las necesidades locales. Con un monto mínimo garantizado a nivel provincial de $250.000 millones para el periodo 2026-2027, el cumplimiento de este paso administrativo por parte del jefe comunal resulta determinante para asegurar que Junín no quede al margen de la distribución de estos fondos destinados a fortalecer el desarrollo urbano y social del territorio bonaerense

El detalle de los fondos

Considerando que el monto mínimo garantizado para el FEFIM es de $250.000 millones para los ejercicios 2026 y 2027, el cálculo de lo que le corresponde a Junín se basa principalmente en su Coeficiente Único de Distribución (CUD), el cual ha mantenido su estabilidad en el esquema oficial de 2026.

A continuación, se detalla la estimación de los fondos que recibiría el municipio:

Según proyecciones basadas en el fondo de fortalecimiento fiscal y el CUD vigente, Junín recibiría aproximadamente $950 millones en concepto de este fondo de emergencia y fortalecimiento

Estructura del pago: El ingreso de estos fondos no es en un solo pago, sino que se divide de la siguiente manera:

70% Automático ($665 millones aprox.): Se transfiere directamente por coparticipación para cubrir desequilibrios de tesorería.

30% por Programas ($285 millones aprox.): Estos son los "fondos adicionales" que requieren la firma de adhesión de Juan Fiorini antes del 10 de abril para ser liberados a partir del 30 de abril