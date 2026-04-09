Junín: El bloque Fuerza Patria pide suspender la tasa municipal al combustible ante la escalada de precios

El bloque de concejales de Fuerza Patria presentó un proyecto de comunicación en el Honorable Concejo Deliberante de Junín solicitando al Departamento Ejecutivo Municipal la suspensión del cobro de la Tasa por Trazado Urbano Municipal que se aplica sobre la carga de combustibles en la ciudad.

La iniciativa surge en un contexto de fuerte aumento en el precio de los combustibles, que en los últimos dos meses registraron subas cercanas al 20%, impactando de manera directa en la economía cotidiana de las familias y en los costos de producción de las empresas locales.

Al respecto, el concejal Fernando “Turi” Burgos sostuvo: “Estamos atravesando una situación muy compleja, donde el aumento de los combustibles no sólo afecta a quienes tienen un vehículo, sino a toda la economía. Todo se encarece: ir a trabajar, llevar a los chicos a la escuela, producir y distribuir bienes”.

En el proyecto, el bloque señala que el actual contexto internacional, particularmente el conflicto bélico en Medio Oriente, ha generado un incremento en los precios a nivel global, lo que repercute directamente en los surtidores de la ciudad. Asimismo, se destaca que incluso el Gobierno Nacional ha reconocido esta problemática al implementar un congelamiento de precios a través de YPF desde el 1 de abril de 2026.

En este sentido, “Turi” Burgos remarcó: “Si a nivel nacional se están tomando medidas para contener el impacto, creemos que el municipio también debe hacer su aporte. No es razonable sostener una tasa que encarece aún más el combustible en un momento donde las familias están haciendo un enorme esfuerzo para llegar a fin de mes”.

La propuesta plantea suspender el cobro de esta tasa municipal hasta tanto los precios del combustible retornen a los valores previos al inicio del conflicto internacional, el pasado 28 de febrero de 2026.

“Desde nuestro bloque venimos insistiendo con la eliminación de esta tasa, porque entendemos que es regresiva y perjudica tanto a los vecinos como al sector productivo. Hoy más que nunca, es necesario tomar decisiones que alivien la situación económica local”, agregó el concejal.

Finalmente, Turi Burgos concluyó: “No podemos mirar para otro lado. El Estado, en todos sus niveles, tiene que estar del lado de la gente, acompañando y generando herramientas concretas para atravesar este momento difícil”.