Solidaridad juninense: impulsan una colecta para repatriar los restos de Oscar Castro Cantoni

La comunidad de Junín se encuentra movilizada tras la trágica noticia del fallecimiento de Oscar Alberto Castro Cantoni, de 45 años, quien perdió la vida el pasado 3 de abril en un grave siniestro vial ocurrido en la localidad balnearia de Mar del Sur. El vecino, oriundo de nuestra ciudad, se había radicado hace aproximadamente un año en esa localidad costera buscando iniciar una nueva etapa personal.

El deceso de Cantoni ha generado una profunda consternación tanto en su tierra natal como en la costa bonaerense, donde había logrado cosechar nuevos vínculos. Sin embargo, al inmenso dolor por la pérdida, su madre Alicia y sus hermanas Guillermina, Silvina, María y Anabel le suman ahora una angustiante preocupación económica: los costos logísticos y de sepelio alcanzan la cifra de 4.500.000 pesos, un monto inalcanzable para la familia en este contexto.

Frente a esta situación, allegados y vecinos de la familia han iniciado una campaña solidaria para aliviar la carga financiera de los deudos. La respuesta de la comunidad no se hizo esperar y, a través de redes sociales, se multiplican los mensajes de apoyo y los pedidos de colaboración para que Oscar pueda tener su último adiós en compañía de sus seres queridos.

Según publica diario Democracia, para quienes deseen y puedan colaborar con la causa, se ha dispuesto una cuenta bancaria a nombre de Guillermina Vanesa Calderón. Las donaciones pueden realizarse enviando dinero al alias bau.bel.aman.caye. Cualquier aporte, por pequeño que sea, resulta vital para que la familia Cantoni pueda atravesar este difícil trance con el acompañamiento de toda la sociedad juninense.

Fuente diariodemocracia